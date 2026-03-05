Contattaci al 3286684015
    Lunedì 9 marzo a Cerignola inaugurazione murales del progetto "Wonderwall"

    Lunedì 9 marzo a Cerignola inaugurazione murales del progetto “Wonderwall”

    Alle 18.30 al Centro Educativo 'Diorama', realizzato in collaborazione con le cooperative 'Charlie fa Surf' e 'Pietra di Scarto'

    Si svolgerà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 18.30 presso il Centro Educativo “Diorama” l’inaugurazione del Murales, realizzata nell’abito dei finanziamenti promossi dal Comune di di Cerignola per il potenziamento dei Centri Educativi, è avanzata dalla possibilità e dalla volontà di potenziare e stabilizzare processi educativi in un contesto territoriale socialmente e culturalmente povero, caratterizzato da molti eventi di cronaca nera che vedono coinvolti soprattutto i minori. Il nome del Progetto, da cui prende il nome il Murales, e realizzato in collaborazione con la cooperativa Charlie fa Surf e la Cooperativa Pietra di Scarto, è “Wonderwall” la canzone più famosa degli Oasis. “Wonderwall” evoca un senso di protezione, di rifugio, di qualcuno o qualcosa a cui appoggiarsi nei momenti difficili, il significato della canzone è quindi legato all’interpretazione personale che ognuno può dare a questa parola, legandola a una persona o a una cosa che per lui rappresenta un punto di riferimento importante come il Centro Educativo “Diorama” abitato giornalmente da 40 ragazzi e ragazze che, tra momenti di formazione e crescita, vedono in esso una seconda casa.

    Attraverso quindi la realizzazione del murales abbiamo quindi voluto tradurre in arte un’idea di inclusione ed educazione per la creazione di una comunità libera, partecipativa e solidale. Interverranno l’Avv. Maria Dibisceglia, Vice Sindaco e Assessore al walfare, Gaetano Panunzio Presidente della Cooperativa Sociale Charlie fa Surf, Pietro Fragasso Presidente della Cooperativa Sociale Pietra di Scarto e Giuseppe e Alessandro Guida autori del Murales.

