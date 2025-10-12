Contattaci al 3286684015
    Malcore sbaglia, Chiricò invece non perdona: il Cerignola cade a Casarano

    Malcore sbaglia, Chiricò invece non perdona: il Cerignola cade a Casarano

    Seconda sconfitta consecutiva per i gialloblù, ancora una volta sterili davanti. Prima del vantaggio salentino, errore decisivo di Cuppone sottoporta

    SportCalcio

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 3 min.

    Il Cerignola affonda a Casarano, incassando una netta sconfitta per 3-0: Chiricò e Zanaboni consegnano altri tre punti alla lanciatissima matricola, l’Audace è invece alla seconda sconfitta consecutiva e denuncia ancora una volta una certa sterilità offensiva. Maiuri cambia una sola pedina rispetto al Cosenza: Ligi viene rilanciato dal 1′ in difesa, a causa dell’indisponibilità di Martinelli, dal quale eredita anche la fascia di capitano. Cuppone ed Emmausso a comporre ancora una volta il duo offensivo, nel solito 3-5-2. Di Bari si affida al tridente Chiricò-Malcore-Millico, rinnovando la fiducia a D’Alena al centro della mediana al posto di Maiello, con il 3-4-3 quale modulo e uomini confermati rispetto a Caserta. In avvio già due chances importanti per stappare l’incontro: al 5′ Cuppone si inserisce in un disimpegno distratto, salta anche Chiorra ma defilato calcia a lato. Immediata la risposta dei padroni di casa, Gyamfi centra dalla sinistra, la torsione aerea di Malcore colpisce in pieno il palo. Emmausso prova la conclusione sul secondo montante, non trovando lo specchio: i ritmi sostenuti delle prime battute man mano si affievoliscono, ma entrambe le squadre giocano a viso aperto, con numerosi capovolgimenti di fronte. Un vistoso errore di Bianchini avvia una veloce ripartenza rossoazzurra, Malcore però sciupa tirando fuori da posizione ottimale (28′). Una verticalizzazione di Bianchini trova Cuppone, il diagonale è masticato e termina la sua corsa lontano dal bersaglio. Giusto al 45′, nuovo sbaglio in impostazione degli ofantini, Chiricò è altruista nel servire Malcore, sul quale è provvidenziale e risolutivo l’intervento di Greco in uscita bassa.

    Il Cerignola torna dagli spogliatoi con l’atteggiamento di chi vuole ora governare il possesso: Vitale e Cuppone tentano la via della rete, Chiorra fa buona guardia sui tentativi in ogni caso non pericolosissimi. I primi cambi li effettua Di Bari, con gli ingressi di Maiello e Ferrara, risponde Maiuri con l’inserimento di Gambale al posto di Emmausso. Poco più tardi, il Casarano deve rinunciare all’infortunato Gyamfi, rilevato da Cerbone. Non si annotano opportunità offensive sino al 65′, quando Russo dalla sinistra mette in mezzo un ottimo pallone, Cuppone all’altezza del dischetto cestina, mirando alle stelle. Le ‘cicogne’ pagano a carissimo prezzo la concessione offerta, perché Ferrara vede un buonissimo corridoio nel quale si infila Chiricò, che ha la meglio in velocità su Russo e deposita col mancino alle spalle di Greco. Dentro Moreso e D’Orazio nell’Audace, che cerca di riequilibrare le sorti correndo il rischio di esporsi ai contropiede avversari. Gambale svetta da corner ma non trova lo specchio, impresa riuscita eccome a Chiricò, che al 77′ si mette in proprio e realizza un gol spettacolare. Rientra sul mancino evitando Moreso, traiettoria a giro imprendibile e fantasista alla doppietta personale, con in aggiunta la standing ovation del “Capozza” al momento della sua sostituzione. Ligi salva alla disperata sul neoentrato Perez, che sfiora ancora il tris per le ‘serpi’: il destro alto di Vitale indica la situazione complicata in casa gialloblù. In coda alla sfida, precisamente al 95′, arriva anche il tris del team di Di Bari, confezionato da due subentrati: Cerbone per Zanaboni, aumentando il passivo per gli ospiti.

    Resta a 10 in classifica un Cerignola scioltosi completamente a seguito delle due reti di Chiricò e incapace di reagire alla situazione avversa. C’è tanto da registrare in casa Audace, che domenica prossima riceverà al “Monterisi” la Cavese, battuta oggi in casa dal Trapani.

    CASARANO-AUDACE CERIGNOLA 3-0

    Casarano (3-4-3): Chiorra; Lulic, Celiento, Gega; Cajazzo, D’Alena (55’ Maiello), Logoluso, Gyamfi (58’ Cerbone); Chiricò (79’ Perez), Malcore (79’ Zanaboni), Millico (55’ Ferrara). A disposizione: Bacchin, Pucci, Palumbo, Milicevic, Guastamacchia, Barone, Malagnino, Di Dio. Allenatore: Vito Di Bari.

    Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Todisco (89’ Spaltro), Visentin, Ligi; Vitale, Paolucci (69’ Moreso), Bianchini (69’ D’Orazio), Cretella (89’ Ruggiero), Russo; Cuppone, Emmausso (57’ Gambale). A disposizione: Rizzuto, Fares, Dabizas, Ballabile, Sainz-Maza, Gasbarro, Cocorocchio, Ianzano, Labranca, Parlato. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

    Reti: 67’ e 77’ Chiricò, 95’ Zanaboni.

    Ammoniti: Logoluso, Millico (C); Todisco, Visentin (AC).

    Angoli: 2-3. Fuorigioco: 4-0. Recuperi: 2′ pt, 5′ st.

    Arbitro: Pizzi (Bergamo). Assistenti: D’Ambrosio Giordano (Collegno)-Testaì (Catania). Quarto ufficiale: Spina (Barletta). Operatore FVS: Fedele (Lecce).

