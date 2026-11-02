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Maltempo in Puglia, allerta arancione fino a domani mattina

Nuovo bollettino della Protezione civile, piogge e venti in attenuazione dal pomeriggio di martedì

Redazione
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La Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo che prolunga fino a domani, pur in miglioramento, l’allerta maltempo arancione su tutta la regione. Fino alla tarda serata di oggi sono previsti temporali e venti diì burrasca. Nella notte e fino a domani mattina, poi, sono previste ulteriori precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi generalmente moderati. Continuano i venti forti settentrionali sui settori costieri, ovunque in attenuazione dal pomeriggio. (ANSA)

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