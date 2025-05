Mammomobile dell’Asl Fg a Cerignola, test gratuiti per i cittadini il 5 maggio

Ritorna a Cerignola il Mammomobile dell’Asl di Foggia, il mezzo su cui si svolgono screening gratuiti rivolti alla popolazione. Farà tappa nel comune ofantino lunedì 5 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e sarà ubicato nei pressi di Palazzo di Città: i test gratuiti includono la mammografia per la fascia d’età tra 50 e 69 anni, il Pap-test per la prevenzione del cervicocarcinoma, lo screening per HCV (anticorpi dell’epatite C) e gli esami per prevenire il tumore del colon. Si potrà accedere previa prenotazione ed è necessario presentare la tessera sanitaria. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite QR code dedicato (presente sulla locandina dell’Asl Fg). Per maggiori informazioni, comporre il numero verde 800.95.77.73 o inviare una mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it.

L’iniziativa, voluta dalla direzione della Asl Foggia, gode del patrocinio dell’assessorato al Welfare del Comune di Cerignola e della collaborazione della Consigliera di Parità della provincia di Foggia prof.ssa Assunta di Matteo, della Uila territoriale di Foggia e della Uil Foggia. “Abbiamo voluto di nuovo la presenza del Mammomobile a Cerignola per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce che resta uno degli strumenti più efficaci per prevenire e curare molte patologie. Individuare un problema di salute nelle sue prime fasi permette di aumentare le possibilità di successo delle terapie, ridurre i rischi di complicanze e migliorare la qualità della vita del paziente”, ha dichiarato la Vicesindaca e Assessora al Welfare Maria Dibisceglia.