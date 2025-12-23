Manutenzione della statale 16: intesa tra Comune di Foggia ed Anas

Il Comune di Foggia esprime il proprio apprezzamento ad ANAS S.p.A per la sensibilità e la tempestività dimostrate nell’accogliere la richiesta di interventi manutentivi puntuali lungo la SS 16 nel tratto Foggia–Cerignola. Negli ultimi mesi, infatti, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei cittadini relative a condizioni criticità del manto stradale, che in alcuni tratti risultano ammalorati o di difficile percorribilità. Tali situazioni hanno determinato, con crescente frequenza, condotte di guida anomale, in particolare da parte di autotrasportatori alla guida di mezzi pesanti, costretti a modificare le proprie traiettorie per evitare le parti più compromesse della carreggiata, con potenziali rischi per la sicurezza stradale. A seguito delle interlocuzioni verbali intercorse nei giorni scorsi, ANAS ha riferito che per la fine del mese di gennaio sono programmati interventi manutentivi risolutivi, finalizzati a ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale.

«Ringrazio ANAS, e in particolare il direttore Francesco Ruocco, per l’attenzione dimostrata verso le istanze del territorio e per la rapidità con cui si è dato seguito alle nostre segnalazioni – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. La strada statale 16 rappresenta un asse strategico per la mobilità, l’economia e la sicurezza di migliaia di cittadini foggiani. La disponibilità all’ascolto e la concretezza degli interventi di cui abbiamo appreso programmazione, testimoniano una sensibilità istituzionale che apprezziamo profondamente e che va nella direzione di una collaborazione efficace tra enti, nell’interesse esclusivo della comunità».

L’evoluzione degli interventi sarà monitorata dall’amministrazione comunale nelle prossime settimane, mantenendo un dialogo costante con ANAS, per assicurare che le esigenze di sicurezza e tutela degli utenti della strada restino una priorità condivisa. Si tratta di una decisione molto importante perché la strada statale 16, soprattutto nel tratto che da Foggia arriva a Cerignola, è una delle strade più trafficate della Puglia anche per la presenza, proprio tra il capoluogo dauno e la città ofantina, di zone industriali, santuari e zone ambientali oltre ai centri commerciali con una forte attrattività.