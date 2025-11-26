Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieAttualitàMarcia silenziosa e incontro in Comune: a Cerignola si riflette sulla violenza...

    Marcia silenziosa e incontro in Comune: a Cerignola si riflette sulla violenza di genere

    La manifestazione si terrà nel pomeriggio di domani, giovedì 27 novembre

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Si terrà nel pomeriggio di domani giovedì 27 novembre, a Cerignola, un’iniziativa incentrata sulla sensibilizzazione dei cittadini e il contrasto alla violenza di genere. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Uisp Foggia-Manfredonia comitato territoriale, il Centro antiviolenza “Titina Cioffi” di Cerignola e l’associazione Impegno Donna di Foggia. L’iniziativa prevede, in una prima fase, una marcia silenziosa denominata “A passo veloce contro gli stereotipi di genere”. Successivamente, poi, la manifestazione proseguirà all’interno dell’Aula consiliare di Palazzo di Città.

    Qui, prima dei saluti istituzionali, si terrà una coreografia a cura delle ballerine della scuola di Danza Cuocci sulle note di “Figlia d’a’ Tempesta”. A seguire gli interventi della vicesindaca con delega alle Politiche sociali e Welfare Maria Dibisceglia; della dirigente settore Politiche sociali e Welfare del Comune di Cerignola Daniela Conte; della presidente Uisp comitato Foggia Manfredonia Nancy Zorretti; dell’operatrice del Centro antiviolenza Titina Cioffi, gestito dall’associazione Impegno Donna, Daniela Cataudella; dell’assistente sociale del Comune di Cerignola Laura Gallucci; dell’assistente sociale della coop. Sanità Sociale Marina Casale; della referente della Casa rifugio di Cerignola Sabrina Salerno. Durante la manifestazione del pomeriggio si terrà anche la presentazione del libro “Voci dell’anima” e verranno eseguiti brani musicali e letture di poesie, oltre ad altri momenti di intrattenimento.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Calcio

    Coppa Italia di serie C, l’Audace Cerignola cerca a Potenza il pass per i quarti

    Impegno in coppa Italia di serie C per l'Audace Cerignola, che domani scende in...
    Politica

    Regionali, Cerignola non elegge nessuno. A sfiorare il successo Sgarro

    Cerignola per i prossimi 5 anni non sarà rappresentata in consiglio regionale a Bari...
    Politica

    Il Consiglio comunale di Cerignola convocato venerdì 28 novembre in seduta urgente

    Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì...
    Attualità

    Anche per questo Natale, torna il pacco ‘Sapori di Giustizia’ della coop Altereco di Cerignola

    Anche per il prossimo Natale, la cooperativa sociale Altereco di Cerignola propone i prodotti...
    Attualità

    Capelli, benessere e autostima: a Cerignola la II^ edizione di Hair Solution Clinic

    Dopo il grande riscontro dello scorso anno, torna in città l’atteso evento dedicato alla...
    Sport

    Si sblocca anche in trasferta la Flv Cerignola, passando 0-3 sulla Sirdeco Pescara

    La settima giornata è quella buona per la prima vittoria esterna della Flv Cerignola,...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Calcio

    Coppa Italia di serie C, l’Audace Cerignola cerca a Potenza il pass per i quarti

    Impegno in coppa Italia di serie C per l'Audace Cerignola, che domani scende in...
    Politica

    Regionali, Cerignola non elegge nessuno. A sfiorare il successo Sgarro

    Cerignola per i prossimi 5 anni non sarà rappresentata in consiglio regionale a Bari...
    Politica

    Il Consiglio comunale di Cerignola convocato venerdì 28 novembre in seduta urgente

    Il Presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta d’urgenza, per venerdì...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)