Marcia silenziosa e incontro in Comune: a Cerignola si riflette sulla violenza di genere

Si terrà nel pomeriggio di domani giovedì 27 novembre, a Cerignola, un’iniziativa incentrata sulla sensibilizzazione dei cittadini e il contrasto alla violenza di genere. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Uisp Foggia-Manfredonia comitato territoriale, il Centro antiviolenza “Titina Cioffi” di Cerignola e l’associazione Impegno Donna di Foggia. L’iniziativa prevede, in una prima fase, una marcia silenziosa denominata “A passo veloce contro gli stereotipi di genere”. Successivamente, poi, la manifestazione proseguirà all’interno dell’Aula consiliare di Palazzo di Città.

Qui, prima dei saluti istituzionali, si terrà una coreografia a cura delle ballerine della scuola di Danza Cuocci sulle note di “Figlia d’a’ Tempesta”. A seguire gli interventi della vicesindaca con delega alle Politiche sociali e Welfare Maria Dibisceglia; della dirigente settore Politiche sociali e Welfare del Comune di Cerignola Daniela Conte; della presidente Uisp comitato Foggia Manfredonia Nancy Zorretti; dell’operatrice del Centro antiviolenza Titina Cioffi, gestito dall’associazione Impegno Donna, Daniela Cataudella; dell’assistente sociale del Comune di Cerignola Laura Gallucci; dell’assistente sociale della coop. Sanità Sociale Marina Casale; della referente della Casa rifugio di Cerignola Sabrina Salerno. Durante la manifestazione del pomeriggio si terrà anche la presentazione del libro “Voci dell’anima” e verranno eseguiti brani musicali e letture di poesie, oltre ad altri momenti di intrattenimento.