    Marco Cavallaro scardina i tabù della perfezione al Roma Teatro di Cerignola

    Marco Cavallaro scardina i tabù della perfezione al Roma Teatro di Cerignola

    Domani sera alle 21, la commedia campione d’incassi “Un amore di peso” porta in scena il conflitto tra apparenza e felicità, con una torta gigante come metafora dei desideri repressi

    CulturaEvidenza

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Dopo aver conquistato i palcoscenici di Milano, Torino e Roma, approda al Roma Teatro di Cerignola, sabato 31 gennaio 2026 alle 21.00, lo spettacolo campione d’incassi “Un amore di peso”. Scritta, diretta e interpretata da Marco Cavallaro, la pièce è un mix travolgente di comicità brillante e riflessione profonda sui modelli estetici imposti dalla società contemporanea. Marco Cavallaro, autore e attore dal collaudato stile ironico (già noto al grande pubblico per la partecipazione a serie cult come “Il Commissario Montalbano”), mette in scena una commedia in atto unico che sfida i cliché romantici. Prodotto da La Bilancia-Esagera, lo spettacolo vede protagonista Giorgio, un giovane pubblicitario intrappolato in un dilemma sentimentale ed esistenziale: scegliere la rassicurante perfezione sportiva della sua capa Lara o lasciarsi travolgere dall’autenticità fuori dagli schemi di Clara?

    A rendere l’atmosfera elettrica è la presenza costante di una gigantesca fetta di torta al centro del palco: un elemento scenografico di forte impatto che diventa il “quinto protagonista” della vicenda, simbolo delle tentazioni proibite e delle barriere emotive che ognuno di noi si porta dentro. “Abbiamo scelto di rendere questo spettacolo omaggio per chi acquista tre titoli a scelta – dichiara Simona Sala, direttrice del Roma Teatro -perché crediamo nel suo forte valore aggregativo e culturale. Marco Cavallaro è un artista dalla scrittura brillante e dall’ironia raffinata, già apprezzato in importanti contesti teatrali e televisivi, che merita di essere scoperto anche dal nostro pubblico“.

    Accanto a Cavallaro, un cast affiatatissimo e lodato dalla critica per il ritmo incalzante: Stella Pecollo, nel ruolo della magnetica e ironica Clara, Rosario Petix, nei panni del caustico amico Mario, e Valentina Stredini, l’affascinante Lara. Tra dialoghi taglienti e colpi di scena, lo spettacolo invita lo spettatore a ridere di se stesso e a celebrare la bellezza dell’unicità, oltre ogni taglia o standard sociale. Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto dalle 10.00 alle 12.00 di venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì e tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.

