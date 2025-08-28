Marco Monopoli preparatore atletico della Flv Cerignola

La FLV Cerignola comunica di aver affidato l’incarico di preparatore atletico della prima squadra a Marco Monopoli, che va ad irrobustire lo staff a supporto di mister Cosimo Dilucia. In realtà si tratta di una conferma, perché Marco ha dato una grossa mano a partire dal mese di maggio scorso, con un eccellente lavoro volto a mettere a punto la condizione delle ragazze in ottica playoff, con l’esito finale che tutti conoscono. Nel suo curriculum, laurea magistrale in Scienze Motorie con specializzazione in educazione motoria preventiva e adattata, in più docente di Educazione Fisica a scuola. Negli anni ha svolto sia attività di personal trainer che al servizio degli sport di squadra, come appunto preparatore atletico: una figura essenziale e con un bagaglio di conoscenza del settore non di poco conto.

«Innanzitutto ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione, proseguendo il lavoro cominciato l’anno scorso e culminato con la promozione», il commento di Monopoli in vista del torneo di B2 2025/2026. A lui un grosso in bocca al lupo e i migliori auguri di buon lavoro, da parte di tutto il sodalizio rossogialloblù, per una annata ricca di soddisfazioni e in partenza ormai a breve, con l’avvio proprio della preparazione precampionato.