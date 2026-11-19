Da oggi la Biblioteca dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Don G. Puglisi-G. Pavoncelli” di Cerignola (FG) porta il nome della maestra Maria Garofalo, figura storica dell’insegnamento cittadino e punto di riferimento per intere generazioni di alunni. L’intitolazione, avvenuta nel corso di una partecipata cerimonia alla presenza della comunità scolastica, delle istituzioni, degli studenti e di numerosi cittadini, rappresenta un riconoscimento del valore umano e professionale di una docente che ha dedicato la propria esistenza alla scuola e alla formazione dei più giovani. L’iniziativa nasce dalla volontà di custodire e tramandare il ricordo di un’insegnante che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale grazie alla passione educativa, alla dedizione professionale e all’umanità che hanno caratterizzato il suo lungo percorso scolastico. Dopo una prima esperienza di insegnamento ad Alberobello, Maria Garofalo operò nelle scuole rurali e successivamente presso la Scuola Elementare Cerignola Campagna negli anni Cinquanta. In seguito proseguì la sua carriera nella città ofantina, diventando una presenza significativa nella Scuola Marconi, dove contribuì alla formazione culturale e umana di centinaia di bambini.

La dedica della Biblioteca dell’Infanzia vuole rendere omaggio al suo straordinario impegno didattico e al contributo offerto alla crescita della comunità attraverso l’istruzione. Una testimonianza concreta di come il lavoro quotidiano degli insegnanti possa lasciare un’eredità duratura, capace di attraversare il tempo e le generazioni. La scelta di intitolare proprio una biblioteca alla maestra Garofalo assume un significato particolarmente profondo. I libri e la lettura rappresentano infatti strumenti essenziali per accompagnare i bambini nella scoperta del mondo, nella costruzione del sapere e nello sviluppo di una coscienza libera e consapevole, valori che hanno sempre contraddistinto la sua attività educativa.