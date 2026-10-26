Marinaro abbandona “Bonito Sindaco”

Il consigliere comunale Vincenzo Marinaro lascia il gruppo consiliare “Bonito Sindaco” e aderisce al Gruppo Misto. La decisione è stata formalizzata attraverso una comunicazione scritta con la quale il consigliere ha annunciato l’uscita dalla lista civica in cui era stato eletto, quella direttamente riconducibile al sindaco Francesco Bonito.

Un passaggio che, almeno per il momento, non modifica gli equilibri della maggioranza consiliare. Marinaro, infatti, facendosi di lato, continua a sostenere l’amministrazione Bonito, pur scegliendo di non far più parte del gruppo politico del primo cittadino. Resta da comprendere se la decisione rappresenti una semplice scelta di autonomia politica o il segnale di un diverso posizionamento all’interno della maggioranza.

Secondo quanto appreso informalmente da lanotiziaweb.it tra le motivazioni vi sarebbero la necessità di un posizionamento autonomo e indipendente rispetto alle scelte da compiere per il bene della città. Non di meno le acredini dei mesi scorsi, che, seppur sanate da un confronto pubblico senza sconti, hanno lasciato inevitabilmente degli strascichi.