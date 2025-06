Martedì 1° luglio evento di lancio del progetto “La Cura” a Cerignola

Una rete di prossimità per il sostegno e la valorizzazione dei Caregiver Familiari, con riferimento diretto a quella figura “che si prende cura”, che assiste un congiunto ammalato o disabile. È il progetto “La Cura”, co-finanziato dalla Fondazione Con il Sud – Bando Socio Sanitario 2023, Numero Progetto 2023-SAN-01045 – nato per dare sostegno concreto a tante famiglie in difficoltà. Martedì 1° luglio, alle ore 19, presso il Cercat/Spazio Aperto di Cerignola (sede di ESCOOP e della istituenda Agenzia regionale per il Benessere dei Caregiver Familiari), avrà luogo la presentazione ufficiale del progetto, inserito nell’Ambito Territoriale Sociale di zona. L’occasione, inoltre, sarà utile anche per presentare AAA_Autonomia cercasi, progetto connesso a La Cura e dedicato a persone con disabilità, nel quale sono previsti percorsi di accompagnamento e autonomia abitativa, inclusione socio-lavorativa, tirocini e altro. A intervenire: Maria Dibisceglia, Presidente Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale di Cerignola; Marco Sbarra, Project Manager e direttore di ESCOOP; Valeria Lepore, Presidente cooperativa sociale Alice; Simona Sala, Presidente Aps LiberArti.

Il momento pubblico, aperto alla stampa e alla cittadinanza, si inserisce all’interno di un evento articolato che comincia alle ore 18 con il laboratorio “Il Giullare dei Piccoli” a cura della compagnia Giobel, per poi proseguire alle ore 20 con La Piazza dei Giullari-Street Food con il Truck del Giullare “Il gusto dell’imperfezione”: accoglienza, rinfresco e animazione. Infine, alle ore 21, avrà luogo lo spettacolo teatrale dal titolo “IO-La Rinascita” della compagnia teatrale “Il giullare”. Operante in tre Ambiti Territoriali Sociali della Regione Puglia, “La Cura” sperimenterà un sistema integrato di servizi socio-sanitari di Ambito Territoriale del pubblico e del privato sociale, in grado di fornire ai Caregiver Familiari innanzitutto un punto unico di accesso ai servizi: l’Agenzia regionale per il Ben-essere del Caregiver Familiare. I servizi saranno erogati in presenza presso la sede di ESCOOP a Cerignola e nei 23 Comuni degli Sportelli territoriali del Welfare d’Accesso degli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti, ossia quelli di Cerignola, San Ferdinando di Puglia (Tavoliere Meridionale) e Poggiardo, ma anche a distanza, telefonicamente e online.

Marco Sbarra-Responsabile del Progetto e Direttore ESCOOP