Martedì 17 novembre seduta ordinaria del Consiglio comunale di Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per martedì 17 Novembre 2026, alle ore 16:30 in prima convocazione e per giovedì 19 Novembre 2026 alle ore 17:30 in seconda convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Proposta di deliberazione, ai sensi del Reg. C.C. art. 24, presentata dal Consigliere Tommaso Sgarro con oggetto “Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari”.-proposta in atti n. 87;

2. Mozione Consiliare presentata dal Consigliere comunale Giannatempo Antonio.-proposta in atti n. 97;

3. Consorzio Igiene Ambientale Bacino FG/4 -Recesso.-proposta in atti n. 56;

4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2025 AI SENSI DELL’ART.11-BIS, D.LGS. N. 118/2011.-proposta in atti n. 90;

5. Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – Art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.-proposta in atti n. 100;

6. Richiesta al Governo Nazionale e alla Regione Puglia del riconoscimento dello stato di crisi per il settore agricolo locale e della filiera olivicolo-olearia pugliese a causa del crollo dei prezzi delle produzioni agricole e del contestuale rincaro dei costi di produzione e per il settore dell’autotrasporto colpito dal vertiginoso aumento dei prezzi dei carburanti. Richiesta di interventi urgenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati.-proposta in atti n.91;

7. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 247 del 06-10-2026 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)-proposta in atti n. 88;

8. Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, elenco annuale 2026. Riapprovazione.-proposta in atti n. 84;

9. Approvazione Regolamento comunale relativo all’inventario dei beni mobili ed immobili.-proposta in atti n. 15;

10. Attestazione dell’interesse pubblico sulla richiesta di permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001. Realizzazione di un cimitero per animali d’affezione con annesso impianto crematorio, fabbricato di servizio, viabilità, parcheggi e sistemazioni esterne, in Cerignola (FG), Contrada Quarto o Tomba – Foglio 154, particelle 43, 103, 425 e 426. Autorizzazione al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.-proposta in atti n. 93;

11. Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Approvazione del progetto e dello schema di convenzione urbanistica relativo all’intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia nella zona B2/tu, via San Samuele – Società P.A COSTRUZIONI SRL.-proposta in atti n. 59.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.