Martedì 7 ottobre a Cerignola il Giubileo della Sanità, delle persone ammalate e con disabilità

In questo anno di grazia che tutta la Chiesa sta vivendo con il Giubileo ordinario della Speranza, è vivo desiderio del nostro Vescovo Mons. Fabio Ciòllaro, del Cappellano ospedaliero fra Giuseppe Tortorelli e dell’Assistente Ecclesiastico dell’Unitalsi e dell’Associazione Medici Cattolici Italiani don Antonio Miele, offrire la possibilità di vivere il Giubileo della sanità, delle persone ammalate e con disabilità, nel nostro Duomo di Cerignola. In questo Anno Santo, infatti, si può compiere il pellegrinaggio giubilare a Roma oppure nelle singole diocesi, in alcune chiese particolari, come la nostra Cattedrale. Sarà un momento giubilare dedicato proprio ai medici e agli operatori sanitari, angeli cautelari di chi è nella sofferenza. Alla loro premurosa opera, la nostra Chiesa diocesana vuole ricambiare con un gesto di cura e di attenzione nei loro riguardi: vogliamo offrire la possibilità di un mezzo pomeriggio in cui si potrà ascoltare dei testimoni di Speranza, riconciliarsi sacramentalmente con il Signore nella Confessione e partecipare alla Santa Messa che il Vescovo desidera celebrare con voi.

Sarà Giubileo anche per i carissimi fratelli e sorelle ammalati o disabili, che sperimentano in modo transitorio o permanente, il limite della malattia: la croce che il Signore ha abbracciato per amore, accende di indicibile Speranza ogni passo segnato dal dolore e dalla paura. Questa Speranza è quella amorevole e stupenda virtù che deve sorreggerli in ogni momento della vita, sostenerli nei momenti più difficili e alimentare in loro il desiderio di incontrare il Signore. La Speranza cristiana non illude e non delude…mai!(Cfr. Francesco, Spes non confundit). Attendiamo con gioia di poter incontrare tutti coloro che vorranno prendere parte a questo momento.