La Enzo FLV Cerignola comunica ufficialmente l’ingaggio della giocatrice Martina Quarto, che ha già debuttato nella sfida vittoriosa di sabato pomeriggio con l’Eurimpianti Oria. Classe 2002, nativa di Eboli e di ruolo libero, ha mosso i primi passi pallavolistici fra Mercato San Severino e Baronissi, dove ha debuttato giovanissima in A2 e nel mezzo una esperienza in B1 a Bassano del Grappa. A seguire, ha vestito la maglia di Nola (B2) per poi inaugurare una serie di quattro promozioni consecutive con: Akademia Sant’Anna (dalla B1 alla A2), Francavilla Fontana, Star Volley Bisceglie e Tonno Callipo Vibo Valentia, queste ultime tutte dalla B2 alla B1. Nella passata stagione, ha difeso i colori di Arzano, sempre in B1. Una giocatrice ancora giovane ma dalla comprovata esperienza, un innesto operato dalla società rossogialloblù per irrobustire il livello della seconda linea.

«Sono davvero contenta di questa chiamata e ringrazio la FLV Cerignola per la fiducia che mi ha dimostrato dal primo momento. Ho trovato subito un ambiente serio e con tanta voglia di fare bene – afferma la giocatrice campana -, la mia intenzione è ricambiare la fiducia mettendo a disposizione la mia esperienza e dando equilibrio alla squadra. L’obiettivo è fare il meglio possibile, lavorando ogni giorno in palestra e affrontando una partita alla volta».