Martina Rivarola nuovo innesto della Flv Cerignola

La FLV Cerignola comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive della laterale italoargentina Martina Rivarola, espletate le pratiche burocratiche per il tesseramento. Classe 2006, nata a San Salvador de Jujuy, muove i primi passi pallavolistici nelle giovanili della formazione della sua città (Sociedad Española), per passare poi nella stagione scorsa nella Under 18 del Boca Juniors. Un innesto di prospettiva, perché la giovanissima giocatrice dispone già di un ottimo servizio e buone basi in prima linea, doti messe in mostra nei primi allenamenti col resto della squadra. Da alcune settimane aggregata al gruppo infatti, Rivarola ora è a tutti gli effetti una rossogialloblù e potrà essere a disposizione per la prossima trasferta di Turi. «Sono stata accolta benissimo dalle compagne, trovando un clima molto sereno e unito. È la prima esperienza fuori dall’Argentina, il mio obiettivo è impegnarmi al massimo per continuare a crescere ed apprendere sempre di più – dice Martina, presentandosi – seguendo i consigli del mister Dilucia e delle ragazze più esperte. Si tratta di una bella opportunità per me, voglio affrontarla bene e con il duro lavoro, cercando di sfruttare ogni occasione utile. Grazie a tutti e forza FLV!».