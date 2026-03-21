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    Massimizzare il doppio turno interno: il Cerignola ospita il Giugliano

    I ragazzi di Maiuri alla ricerca della quinta vittoria consecutiva fra le mura amiche, campani in piena lotta per la salvezza

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    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Di nuovo impegnato fra le mura amiche l’Audace Cerignola, nella 33^ giornata del girone C di serie C: domani pomeriggio la sfida al Giugliano. I ragazzi di Vincenzo Maiuri domenica scorsa hanno superato 3-2 il Sorrento, riconquistando la settima piazza, sorpassando nuovamente il Monopoli: decisiva la doppietta di Gambale, in una gara sofferta e che comunque gli ofantini sono stati bravi a portare dalla loro parte. Ora si vuole massimizzare il nuovo turno casalingo, con i gialloblù propensi ad incrementare la serie di vittorie davanti al pubblico amico, giunta a quota quattro di fila. Purtroppo la nota dolente del confronto con i costieri è stata il grave infortunio riportato da Claudio Parlato: in uno scontro di gioco con il portiere Del Sorbo, l’esterno ha rimediato la frattura della tibia sinistra. Il classe 2005 è stato sottoposto ad intervento chirurgico a San Giovanni Rotondo, stagione per lui finita anzitempo, con l’augurio di un veloce rientro in campo. Il match avrà una valenza importante per la classifica e per il desiderio da parte delle ‘cicogne’ di scalare ancora posizioni sino al termine della regular season: fare bottino pieno sarebbe il viatico migliore prima della trasferta di Crotone, con i calabresi al momento distanti tre lunghezze.

    Il posto di Parlato sulla corsia di destra dovrebbe avere Spaltro come sostituto naturale, anche se con attitudini diverse rispetto all’ex Sassuolo: Maiuri dovrà valutare anche le condizioni di Gasbarro in difesa, se non dovesse farcela pronto Ligi. Ballottaggio fra Vitale e Ruggiero nel ruolo di mezzala destra, davanti il solito duo D’Orazio-Gambale.

    Il Giugliano occupa la quartultima poltrona del raggruppamento con 31 punti ed un computo complessivo di otto vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte. Annata complicata per i campani, passati attraverso quattro allenatori: in panchina da gennaio siede Raffaele Di Napoli, il quale ha avuto il merito di rinvigorire una formazione che sembrava in netto declino. Nel mercato invernale numerosi gli arrivi in tutti i reparti, fra cui gli ex Greco e Volpe: altri calciatori da citare sono il terzino Panico, i centrocampisti Cester e Broh, gli attaccanti Ogunseye, Egharevba e Murilo. I ‘tigrotti’ non hanno un reparto avanzato eccessivamente prolifico, tant’è che è il terzo peggiore con 31 gol fatti e Prado miglior marcatore con quattro centri, dopo la partenza di Nepi. Giugliano reduce dal corroborante 3-1 inflitto all’Atalanta Under 23, che però lontano da casa non vince proprio dal match di andata con i nerazzurri. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2, con la coppia Prado-Baldè in prima linea.

    L’ultimo precedente risale al 15 settembre 2024, con vittoria del Cerignola per 3-1 e le firme di Salvemini, Jallow e Tascone. Calcio d’inizio allo stadio “Monterisi” alle ore 14.30, con la direzione arbitrale affidata al sig. Gavini, della sezione di Aprilia.

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