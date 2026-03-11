Matteo Tristano di Cerignola premiato all’Università LIUC con una borsa di studio

Matteo Tristano, studente di Cerignola iscritto al secondo anno della Laurea Triennale in Economia Aziendale all’Università LIUC di Castellanza (VA), ha ricevuto ieri, martedì 10 marzo 2026, una borsa di studio stanziata da Fondazione Villoresi Poggi. Nel corso dell’evento, sono state assegnate altre 9 borse di studio ad altrettanti studenti, tutte su fondi privati. “Ai donatori presenti – ha detto il Rettore della LIUC Anna Gervasoni – va il nostro grazie per il prezioso contributo al percorso di questi giovani: la cultura del dono si concretizza nella nostra Università attraverso tante e significative esperienze, che coinvolgono donatori storici ma anche nuove realtà che scelgono di sostenerci. Ai nostri studenti rivolgo un monito a continuare sulla strada che hanno intrapreso con la stessa passione e lo stesso slancio, per continuare a raccogliere buoni frutti”. “Mi aggiungo ai ringraziamenti ai nostri donatori – ha detto Sabrina Belli, Responsabile Diritto allo Studio dell’Università LIUC – con l’auspicio che il loro contributo possa non solo continuare ma ampliarsi nel tempo”.