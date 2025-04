Maurizio Casagrande chiude la rassegna teatrale del Roma di Cerignola con “Il viaggio del papà”

Sarà l’attore partenopeo Maurizio Casagrande a chiudere, domenica 27 aprile alle ore 19.30, la rassegna teatrale del Roma Teatro di Cerignola con lo spettacolo “Il viaggio del papà”. La commedia, scritta a quattro mani dallo stesso Casagrande e Francesco Velonà, vede in scena anche Ania Cecilia, Michele Capone, Giovanni Iovino e la performer Arianna Pucci, con musica dal vivo e una messinscena coinvolgente e originale. È una commedia brillante, profonda e attuale, che racconta la storia di un padre e di un figlio divisi da una distanza generazionale, caratteriale e culturale. L’uno pragmatico e cinico, l’altro sognatore e idealista: due mondi che sembrano inconciliabili. Un viaggio inaspettato e un naufragio su un’isola misteriosa interamente fatta di plastica, li costringeranno a collaborare, a riscoprirsi e ad aprirsi l’uno all’altro. L’isola si trasforma così in una metafora della nostra società, dominata dai rifiuti e dall’indifferenza, ma anche piena di possibilità di cambiamento. Al centro, il rapporto tra padri e figli, ma anche il rapporto tra uomo e ambiente, tra ciò che siamo stati e ciò che potremmo diventare. Il progetto scenico è firmato da Max Comune, i costumi da Mariarosaria Riccio e il disegno luci da Saverio Toppi.

“Il papà è il nostro primo eroe – racconta Casagrande – e questo spettacolo è un percorso di crescita e consapevolezza. Far ridere è la mia missione, ma se riesco a far riflettere anche solo per un attimo, allora il teatro ha fatto il suo dovere”. “È sempre difficile chiudere un percorso così intenso, quando un pizzico di malinconia si mescola ad una grande gioia, dichiara la Direttrice del Roma Teatro Simona Sala. Ogni spettacolo ha generato qualcosa di vero, emozioni che restano. Sono orgogliosa del lavoro svolto e profondamente riconoscente al pubblico che ci ha seguito con entusiasmo e a chi ha creduto in noi, sostenendoci ancora una volta. Concludere con ‘Il viaggio del papà’ ha un valore simbolico: un teatro che fa sorridere, ma anche riflettere su temi importanti come il cambiamento climatico e il rapporto tra generazioni. È questo il teatro che vogliamo continuare a proporre: vivo, necessario, vicino alle persone. E siamo già al lavoro per la prossima stagione”.

Per tutte le informazioni chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e la mattina del giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30. I biglietti sono acquistabili anche su Ticketone e sul sito www.romateatrocinema.it