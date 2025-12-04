Medici dall’Albania a Cerignola: cura dei capelli, salute, ricerca e confronto

Cerignola ha ospitato uno degli appuntamenti più significativi dell’anno nel campo della tricologia e della medicina estetica. Presso Palazzo Fornari, medici e specialisti della Hair Solution Clinic, guidati dal titolare della struttura Gant Raku e dal referente per l’Italia Marcello Raffaeli, hanno incontrato il pubblico per una giornata di consulenze gratuite e un convegno informativo che ha registrato un interesse crescente nel corso delle ore. Nel corso delle quattro giornate trascorse in Capitanata, il team medico internazionale ha potuto conoscere e apprezzare il territorio, dando vita a un autentico scambio culturale che ha trasceso la dimensione professionale, confermando Cerignola come luogo capace di accogliere e valorizzare iniziative di alto profilo scientifico.

Durante le consulenze, gli specialisti hanno riscontrato in molti partecipanti la presenza di grasso, forfora e irritazioni del cuoio capelluto, spesso causati dall’uso prolungato di prodotti economici e non adeguati. Da qui l’importanza di una corretta igiene tricologica basata su shampoo e trattamenti professionali, capaci di ripristinare l’equilibrio cutaneo e prevenire l’aggravamento delle problematiche. Il convegno, moderato da Marcello Raffaeli e giunto alla sua seconda edizione, ha permesso al pubblico di interagire direttamente con i medici, ponendo domande e approfondendo aspetti tecnici e clinici. Gli specialisti hanno presentato le nuove tecniche di cura dei capelli, illustrando i protocolli più moderni per la prevenzione della caduta, fino ad arrivare ai dettagli del trapianto di capelli: dalla preparazione all’intervento al ruolo dell’anestesista fino al percorso post operatorio, un processo che, grazie alla collaborazione con Raffaeli, può essere seguito e monitorato anche a Cerignola, garantendo continuità e sicurezza ai pazienti. Il titolare della Hair Solution Clinic ha infine ricordato che il trapianto di capelli è a tutti gli effetti un intervento estetico, che richiede valutazioni accurate, analisi preliminari e una gestione consapevole, sempre nel pieno rispetto dello stato di salute del paziente.

L’evento, realizzato anche grazie al contributo di Centro Infissi Oknoplast, CeriChem, Assicurazioni Generali e Centro Medico Vis, ha rappresentato un’opportunità preziosa per il territorio, non solo per la possibilità di ricevere consulenze personalizzate ma anche per aver portato a Cerignola un confronto diretto con uno staff medico internazionale, rafforzando il legame tra la città e una realtà clinica riconosciuta per competenza e professionalità. Le porte della Hair Solution Clinic restano aperte a quanti vorranno approfondire il proprio percorso tricologico: grazie alla presenza e alla collaborazione di Marcello Raffaeli, sarà possibile continuare a usufruire di consulenze e assistenza diretta anche in città.

