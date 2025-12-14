Mercatini della Luce: il cuore dell’inclusione all’I.C.Don Bosco-Battisti di Cerignola

Ancora una volta, l’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola ha saputo distinguersi con un’iniziativa vibrante e partecipata, che ha confermato la sua identità di scuola aperta, inclusiva e viva. I “Mercatini della Luce” non sono stati solo un evento festoso, ma un’esperienza educativa profonda, costruita con l’anima e con le mani da un’intera comunità scolastica che crede nel valore dell’accoglienza. In questa scuola che non smette mai di sorprendere, l’evento ha rappresentato una nuova, intensa tappa in un cammino educativo fortemente voluto dalla Dirigente Teresa Lapiccirella, costellato di momenti significativi e condivisi. Ancora una volta, le porte si sono spalancate alle famiglie, che con generosità luminosa hanno offerto tempo, creatività, passione e presenza, per sostenere un progetto che guarda lontano: “allestire aule multisensoriali e ambienti accoglienti”, pensati per i tanti bambini speciali che abitano quotidianamente l’Istituto Comprensivo.

Tra i momenti più emozionanti, l’esibizione musicale dei bambini della Scuola Primaria, dalla prima alla quinta classe, che con i loro flauti hanno intonato brani natalizi di grande intensità, e i brani eseguiti dall’Orchestra e dal coro della Scuola Secondaria di Primo Grado, che ha dato prova della qualità del percorso musicale dell’Istituto. Un’ulteriore testimonianza che “in questa scuola la musica non è attività accessoria, ma valore aggiunto”, linguaggio educativo e formativo capace di unire, esprimere emozioni e rafforzare identità. I laboratori – musicali, manipolativi, espressivi, culinari – si sono susseguiti in un’organizzazione fluida e coinvolgente, in continuità tra i tre ordini di scuola. Un mosaico di attività che ha attratto non solo i genitori, ma anche nonni, zii e amici giunti dal territorio e da altri paesi, richiamati dalla ricchezza di un’offerta educativa che sa parlare al cuore.

In questo contesto, “la periferia si è fatta centro”, grazie a una comunità di genitori presenti, appassionati e collaborativi, che accolgono, potenziano e amplificano con entusiasmo le proposte dei docenti, trasformandole in esperienze che restano indelebili nei cuori dei bambini. Chi ha varcato il cancello dell’I.C. Don Bosco-Battisti per partecipare ai mercatini, ha ricevuto in dono “luce e speranza, luce e solidarietà, luce e accoglienza”. Perché in questa scuola, “la luce non è solo simbolo del Natale: è un abbraccio reale che accoglie ogni bambino e lo fa sentire a casa”.

