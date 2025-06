Mercoledì 11 giugno si riunisce il Consiglio comunale di Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per mercoledì 11 Giugno 2025, alle ore 16:30 in prima convocazione e per venerdì 13 Giugno 2025 ore 17:30 in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Cessazione dalla carica di Consigliere comunale del Sig. Vincenzo Sforza. Presa d’atto della rinuncia al subentro “ope legis” da parte della Sig.ra Olga Speranza, ai sensi dell’art. 64, comma 2, D.Lgs n. 267/2000.-proposta in atti n. 40;

2. Surroga della sig.ra Olga Speranza, rinunciataria al subentro ope legis del Sig. Vincenzo Sforza, con il secondo dei non eletti sig. Capuano Matteo.-proposta in atti n. 41;

3. Comunicazioni.-proposta in atti n. 38;

4. Approvazione verbali sedute precedenti (28 e 29 Aprile-5 e 6 Maggio 2025)-proposta in atti n. 39;

5. Interrogazione Consiliare da parte del Gruppo Avanti Cerignola-proposta in atti n. 42;

6. Mozione Consiliare ex art. 25 del Regolamento del Consiglio comunale presentata dal Consigliere Tommaso Sgarro.-proposta in atti n. 37;

7. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 82 del 15.04.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000).-proposta in atti n. 32;

8. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 118 del 30.05.2025 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)-proposta in atti n. 43;

9. Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2025-2028.-proposta in atti n. 36;

10. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex. art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.-proposta in atti n. 28.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.