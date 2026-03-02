Metta, Liscio, Giurato, Bellapianta: patto federativo civico in vista delle Comunali

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota stampa in cui Franco Metta (Avanti Cerignola), Pippo Liscio (Con), Gino Giurato (consigliere comunale, Con) e Domenico Bellapianta (consigliere comunale, Gruppo Misto) annunciano una alleanza nel panorama civico, in vista delle elezioni comunali in programma nel 2027.

Il Civismo ha come proprio carattere distintivo la capacità di essere libero da condizionamenti ideologici, come da rigide appartenenze a schieramenti politici. Il Civismo, proprio per questo, riesce a porre al centro della propria progettualità politica sempre e solo gli interessi dei Cittadini e della Comunità Civica. Per questo più pressanti sono queste esigenze, più centrale e determinante diventa il ruolo di tutti i Movimenti autenticamente civici. A Cerignola il bilancio disastroso della amministrazione Bonito è sotto gli occhi di tutti. La Città è unanime nel categorico giudizio negativo. Nella generale volontà di riscatto attraverso un radicale cambio di rotta. Raccogliamo – come ci impone il ruolo politico e il dovere civico – l’appello dei nostri concittadini stanchi, sfiduciati, disorientati da una Amministrazione Civica tanto parolaia quanto inefficiente, inconcludente, inetta. Un cambiamento radicale si impone. In questa prospettiva annunciamo a tutti i Cerignolani che i movimenti civici sottoscrittori di questo documento hanno deciso di procedere INSIEME verso le prossime elezioni amministrative comunali. INSIEME. Ma senza preclusioni di sorta. Senza esclusioni preconcette. Anzi. Esprimendo la massima volontà di coinvolgere tutte le energie e le risorse politiche e personali, che saranno utilissime, dovendo risollevare l’Ente Comune e la Città intera dal baratro di insipienza in cui sono sprofondati. Con l’unica, ovvia, eccezione di quanti vanno ritenuti co/responsabili di questa situazione. Dunque: esclusi gli attuali amministratori e quanti, palesemente, ma anche occultamente, sostengono e collaborano con questa Amministrazione. Ci attendiamo condividano questi propositi tutti i Movimenti autenticamente Civici. Saremo più che disponibili a confrontarci con i partiti tradizionali seriamente intenzionati ad essere alternativi a chi ha così tragicamente fallito, deludendo le attese della Città e dei Cittadini. Ci confronteremo sui punti più qualificanti del programma amministrativo a cui già stiamo lavorando. Non abbiamo pregiudiziali personalistiche. Vogliamo che ogni energia sia mobilitata al massimo delle proprie capacità. Non dobbiamo solamente vincere le elezioni. Dobbiamo amministrare bene. Non sarà facile. Ma è indispensabile: per Noi, per le persone che amiamo, per la Nostra Città, per la Nostra Comunità.