Mobilitazione in Capitanata, Metauro: «Dare ascolto al disagio e costruire risposte condivise»

“Le manifestazioni che stanno interessando la Capitanata e altre aree del Paese sono espressione di un disagio reale, che merita attenzione e risposte concrete. Dietro queste mobilitazioni ci sono imprenditori alle prese con costi crescenti e condizioni di lavoro sempre più complesse, le cui preoccupazioni non possono essere sottovalutate. Come Confcommercio Foggia condividiamo pienamente la posizione espressa da Pasquale Russo, vicepresidente nazionale di Confcommercio e presidente di Conftrasporto, con il quale mi sono confrontato direttamente sull’evoluzione della situazione. Facciamo nostre le sue preoccupazioni e ribadiamo la necessità di intervenire tempestivamente a sostegno delle imprese, a partire dall’emergenza del caro carburanti, che sta mettendo a dura prova la sostenibilità economica delle attività del comparto. Pur non essendo direttamente coinvolte nelle manifestazioni, le imprese che rappresentiamo sono vicine alle ragioni di chi protesta, nella consapevolezza che le difficoltà di un settore finiscono inevitabilmente per ripercuotersi sull’intero sistema economico. Riteniamo pertanto indispensabile che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti convochi quanto prima un tavolo di confronto con le sigle sindacali e le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, come richiesto da Conftrasporto. È fondamentale che le istanze degli operatori trovino ascolto nelle sedi istituzionali, attraverso un dialogo strutturato che consenta di individuare soluzioni concrete e condivise, prevenendo il rischio di ulteriori tensioni. Sul piano territoriale, confermiamo il nostro apprezzamento per l’impegno della Prefettura, della Questura e delle Forze dell’Ordine nel garantire, con equilibrio e responsabilità, il diritto a manifestare, la sicurezza e la continuità delle attività economiche”, ha dichiarato Antonio Metauro, presidente di Confcommercio Foggia.