Moccia: «Giù le mani dalla Sanità della Capitanata! Difendiamo il 118 e l’ospedale “Tatarella”»

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa firmato dal consigliere comunale e provinciale Marcello Moccia, nel quale si prende posizione sulla ventilata soppressione di una postazione del 118 a Cerignola, all’interno di un programma di riordino della rete di emergenza-urgenza che interessa l’intera provincia.

Ieri, 29 settembre, ho partecipato a Monte Sant’Angelo alla Santa Messa per la Festa Provinciale della Polizia di Stato nella solennità di San Michele Arcangelo. In questo contesto solenne, le parole pronunciate dall’Arcivescovo Mons. Franco Moscone mi hanno spinto a un’immediata mobilitazione istituzionale e politica. Dalla Sacra Grotta, l’Arcivescovo ha toccato con fermezza un tema che non può lasciarci indifferenti: il piano di riordino della rete di emergenza-urgenza in provincia di Foggia, che ha già scippato a Manfredonia la seconda postazione del 118 (la cosiddetta “Postazione 2”). Un servizio essenziale che da solo garantiva circa 2.500 interventi all’anno. Privare quel territorio di un presidio medico d’emergenza fondamentale è un attacco frontale al diritto alla salute. La vita umana non si piega a logiche puramente ragionieristiche o a decisioni burocratiche unilaterali dei vertici aziendali!

Le informazioni che mi giungono in queste ore sono ancora più allarmanti: i tagli rischiano ora di colpire la seconda postazione del 118 anche a Cerignola. Ma c’è di peggio. Voci sempre più insistenti, che spero vivamente non siano veritiere, parlano di un drastico ridimensionamento dei reparti dell’Ospedale “Tatarella” di Cerignola, con il forte rischio di un forte ridimensionamento o addirittura smantellamento per la Pediatria e la Ginecologia (Punto Nascita). I territori di Cerignola e dei Cinque Reali Siti erano già stati allertati per questa preoccupante minaccia in passato: adesso è il momento di alzare ufficialmente la guardia! Non possiamo permettere che le madri e i bambini della nostra terra vengano privati delle cure essenziali nel proprio territorio, costretti a lunghi viaggi della speranza in situazioni di emergenza. In qualità di Consigliere Provinciale, dico basta. Quello che è accaduto a Manfredonia non deve ripetersi a Cerignola. Manfredonia deve riavere la sua ambulanza e il Tatarella non deve perdere un solo posto letto!

Nel ruolo istituzionale che ricopro, intendo allertare immediatamente tutte le forze politiche di ogni ordine e grado e fare squadra con i sindaci e le amministrazioni colpite da questa sciagura. Non abbiamo ancora notizie certe sulle reali cause tecniche ed economiche che spingono verso queste decisioni, ma vi assicuro che indagheremo a fondo per fare piena luce. Rivolgo un appello urgente al nostro Presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, e al Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese: la Provincia è la casa di tutti i Comuni della Capitanata, ed è qui che dobbiamo alzare le barricate istituzionali. Intervenite prima che sia troppo tardi. Bloccate le scelte di chi pensa di risanare i bilanci sulla pelle e sulla vita dei cittadini. La salute dei cittadini non si taglia. Io sono e sarò in prima linea al vostro fianco.