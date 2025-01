Moneta e Giannone nuove giocatrici della Mandwinery Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’ingaggio della schiacciatrice Serena Moneta per la stagione 2024/2025. Nata a Tradate (VA) il 17 dicembre 1990, Moneta vanta una carriera di alto livello nel panorama pallavolistico italiano. Ha iniziato la sua carriera nell’Amatori Orago, ottenendo una promozione in Serie B1 nella stagione 2005-2006. Successivamente, ha militato in squadre come Casalmaggiore, con cui ha conquistato la promozione in Serie A2 nel 2011, e Ornavasso, ottenendo la promozione in Serie A1 nella stagione 2012-2013. Ha inoltre vestito le maglie di club prestigiosi come Savino Del Bene Scandicci (A2), Unet Yamamay Busto Arsizio (A1) e Lardini Filottrano. Nella stagione 2022-2023 ha giocato per la Seap-Sigel Marsala in Serie A2, mentre nella stagione successiva ha militato nell’Associazione Polisportiva Albaverde in Serie B2. Il Vice Presidente della Pallavolo Cerignola, Pierluigi Lapollo, ha dichiarato: «L’acquisto di Moneta è l’ennesima prova di una società ambiziosa che vuol far sognare un’intera città. Una giocatrice di assoluto valore e che non ha bisogno di presentazione alcuna. Non vedo l’ora di vederla in campo con la nostra maglia. È un onore che lei sia una nuova pantera».

Serena Moneta ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura: «In pochi giorni ho salutato la Sicilia, una terra a cui devo moltissimo. La chiamata da parte di Cerignola mi ha dato un nuovo stimolo! Sono una giocatrice che vive di obiettivi e qui ce ne sono tanti. Ho svolto il primo allenamento con la squadra e ho trovato un gruppo giovane e molto affiatato, che mi ha accolta come se fossi stata con loro fin dall’inizio. Ho già trovato due coinquiline con cui potrò condividere questi mesi in maniera serena e spensierata. Ringrazio anche la società per essersi messa a disposizione per le mie esigenze legate allo spostamento dalla Sicilia durante le festività. Piano piano spero di ambientarmi al meglio nel paese e sono curiosa di conoscere i tifosi, di cui mi hanno parlato come presenti e calorosi. Voglio dare il mio contributo alla squadra e raggiungere obiettivi importanti. Nella mia lunga carriera ho già provato queste emozioni e vorrei trasmetterle alle ragazze più giovani. Saranno mesi intensi sia fisicamente che mentalmente e sarà fondamentale non commettere passi falsi. Sono sicura che il supporto dei tifosi ci darà una grandissima spinta nei momenti chiave. Ci tengo a salutare tutte le persone che ho lasciato in Sicilia, che sono state parte integrante della mia vita e del percorso che mi ha portato fin qui. Non dimenticherò mai le esperienze vissute laggiù. Infine, un saluto speciale ai tifosi di Cerignola: ci vediamo alla prima partita dell’anno nuovo al palazzetto!».

La società fucsia ha inoltre ingaggiato anche la talentuosa centrale Arianna Giannone, classe 2001. Siciliana di nascita, lo scorso anno ha conquistato la promozione in B1 con Caltanissetta. Arianna è già nota ai volti pugliesi in quanto ex-giocatrice dell’Adriatica Trani in Serie B2. La nuova pantera ha dimostrato una costante crescita e un forte impegno nel corso della sua carriera, distinguendosi per le sue eccellenti capacità offensive. «L’arrivo di Giannone aumenta senza dubbio la qualità del reparto centrali a disposizione. Arriva a Cerignola un’atleta giovane ma con già ottime esperienze, anche nella categoria superiore. È una freccia in più nell’arco della nostra allenatrice Annagrazia Matera e sono sicuro che darà un contributo importante alla nostra squadra», ha così commentato il Presidente Matteo Russo.

Arianna Giannone ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura: «Cerignola è sempre stata una delle squadre più temute nel girone pugliese. Sono emozionata e grata per aver preso parte di questo progetto molto ambizioso e sono orgogliosa di entrare a far parte di questo gruppo. È il mio settimo anno fuori casa e dopo la promozione della scorsa stagione con Albaverde, sono carica per dare il meglio in questo campionato. Non vedo l’ora di sentire il calore del pubblico che tifa per noi!».