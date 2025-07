Monica Raffaele resta in fucsia, confermata nel roster della Pallavolo Cerignola

Cresciuta nel vivaio della Pallavolo Cerignola e protagonista del percorso che ha riportato la squadra nella categoria nazionale, Monica Raffaele vestirà ancora la maglia fucsia nella stagione 2025/2026. Classe 2005, libero, cerignolana doc, Raffaele rappresenta al meglio il valore del settore giovanile fucsia: dedizione, crescita costante e attaccamento ai colori della propria città. Dopo due stagioni in Serie B2, Monica è pronta a mettersi in gioco anche nel nuovo campionato di Serie B1. “La conferma di Monica è motivo di orgoglio per tutto il club – dichiara il Vicepresidente Pierluigi Lapollo –, vederla crescere nel nostro vivaio e poi conquistarsi con merito un posto stabile in prima squadra è la dimostrazione più concreta del valore del nostro progetto tecnico. Quest’anno ha dimostrato maturità, carattere e grande senso di responsabilità: qualità che saranno fondamentali anche nella prossima stagione”.

Queste le parole della giovane atleta: “Sono felice e orgogliosa di essere stata riconfermata per un campionato di livello ancora più alto. Sono naturalmente consapevole che fare parte di un roster di B1 comporta maggiore sacrificio e impegno costante – afferma Monica Raffaele –, lavorerò al massimo perché possa onorare la maglia che indosso sin da bambina e ricambiare la fiducia che la Pallavolo Cerignola mi ha ridato. Ringrazio la dirigenza e lo staff tecnico per questa opportunità, che sono sicura potrà contribuire alla mia crescita pallavolistica”. Un’altra importante conferma in casa Pallavolo Cerignola, che continua a costruire il roster per affrontare con entusiasmo e ambizione la prossima stagione nel campionato di Serie B1.