    Mons. Ciollaro ha incontrato i giornalisti della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

    La riunione si è tenuta questa mattina presso la Curia, con riflessioni su vari temi inerenti la professione

    Redazione
    Il Vescovo Mons. Fabio Ciollaro, insieme a Don Antonio Miele – Incaricato dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali – ha ricevuto una rappresentanza dei giornalisti e degli operatori della comunicazione che svolgono il proprio lavoro nella Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano. L’incontro, tenutosi questa mattina presso la Curia diocesana, è stato organizzato dalla Diocesi in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, che ricorre il 24 gennaio, è stato un’opportunità per rinsaldare la rete della comunicazione tra la Diocesi e i media locali, riflettendo sullo stato di salute del giornalismo e della professione.

    Prendendo le mosse dal messaggio che Papa Leone XIV ha rivolto ai giornalisti presenti in Vaticano per il Conclave all’udienza dello scorso 12 maggio, si è discusso delle difficoltà che gli operatori della comunicazione affrontano nel rapporto coi social e con la politica; della violenza verbale; di etica e deontologia; dello stato di salute del giornalismo locale; dell’immagine che i media offrono di Cerignola. Mons. Ciollaro si è inoltre associato al ringraziamento rivolto ai giornalisti dal Santo Padre «per lo sforzo profuso nel raccontare la Chiesa e la vita cristiana uscendo dagli stereotipi e dai luoghi comuni» e ha invitato gli operatori che raccontano l’azione pastorale e sociale della Diocesi «ad ascoltare sempre più la voce dei laici, che sono parte fondamentale della comunità».

