Monsignor Bruno Forte a Cerignola il 2 dicembre

In vista della Solennità della Immacolata Concezione, che la Chiesa celebra, in tutto il mondo, l’8 dicembre, la Parrocchia Sant’Antonio da Padova, come gli scorsi anni, organizza una serata culturale. Martedì 2 dicembre alle ore 19,30, la comunità parrocchiale incontrerà, presso l’oratorio di Via dei Sanniti, 139, sala “Mons. Nicola Lanzi”, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto e Teologo di fama mondiale, che presenterà il tema “L’eccomi di Maria e il nostro”. L’introduzione sarà del parroco Mons. Carmine Ladogana e le conclusioni sono affidate al Vescovo diocesano S.E. Mons. Fabio Ciollaro. “Tra i testimoni del Vangelo, Maria ha un posto privilegiato: è stata la prima e più fedele discepola di Gesù. Con i suoi silenzi, le sue parole e i suoi gesti, ci ha mostrato che cosa veramente vuol dire mettersi alla sequela del Maestro”, ha dichiarato il parroco don Carmine Ladogana, che ha proseguito dicendo che “L’invito rivolto all’Arcivescovo don Bruno Forte vuole essere un incoraggiamento per chi ogni giorno pronuncia, pur tra mille difficoltà, la parola ‘avvenga’. Per info, 3385404351.