Morra non risponde al giudice nel processo per direttissima a Foggia

Morra è stato catturato 48 ore fa da Polizia e Guardia di Finanza per scontare una pena residua di 9 anni, 6 mesi e 25 giorni per concorso in tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi anche da guerra, furto di numerosi veicoli. E’ ritenuto una delle menti dell’assalto al caveau della società di custodia e trasporto valori “Vedetta 2 Mondialpol” di Casinato vicino Brescia, colpo da potenziali 83 milioni di euro sventato il 10 marzo 2022 quando su decreto della Dda lombarda furono fermate 31 persone tra cerignolani, ortesi, foggiani, garganici e calabresi. Morra finì in cella in quella circostanza: fu sorpreso con altre 13 persone in un capannone vicino Brescia che era la base operativa della banda; dopo un anno ottenne i domiciliari. Fu condannato in primo grado dal gup di Brescia e 16 anni e 4 mesi con rito abbreviato; pena ridotta in appello a 12 anni e 6 mesi; confermata dalla Cassazione a metà febbraio, quando in previsione dell’arrivo dell’ordine di carcerazione che l’avrebbe riportato dietro le sbarre il cerignolano si diede alla latitanza. Tra carcere e domiciliari il rapinatore ha quindi scontato circa 3 anni di carcerazione preventiva; gliene restano 9 anni e 6 mesi. Domenica mattina un parente del ricercato è stato pedinato; poco dopo poliziotti e finanzieri hanno rintracciato il latitante nella sua abitazione, trasferendolo in carcere.

Fu proprio intercettando Morra e altri sospettati che Dda e Polizia di Brescia scoprirono il piano per assaltare il caveau della “Mondialpol”. Il cerignolano fu monitorato nei suoi spostamenti nel Bresciano a partire dall’ottobre 2021. L’accusa sostiene che Morra insieme a un cerignolano e un calabrese coordinò tutte le fasi preparative dell’assalto. La banda aveva rubato un escavatore da utilizzare per sfondare il muro blindato del caveau; subito dopo un commando armato anche di mitra avrebbe fatto irruzione per impossessarsi di circa 83 milioni custoditi nel forziere; durante la fuga i rapinatori avrebbero disseminato la via di fuga di chiodi a tre punti e mezzi bruciati per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. Un piano che Dda di Brescia e Polizia seguirono passo dopo passo intercettando alcuni sospettati, sino a fare il 10 marzo 2022 alla vigilia dell’assalto nel capannone dove c’erano Morra, altre 13 persone, armi e numerosi furgoni, auto e camion da utilizzare per il colpo.

Sulla cattura del latitante è intervenuto il prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco che ha espresso “compiacimento per l’importante e efficace attività investigativa condotta dalle forze di polizia. La capacità dimostrata ancora una volta di assicurare alla giustizia un pericoloso latitante conferma l’alta qualificazione professionale e l’impegno incessante delle nostre forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità”. (tratto da lagazzettadelmezzogiorno.it)