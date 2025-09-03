Mostra di paramenti sacri dello stilista Gerri Errico a Cerignola dal 6 al 9 settembre

A Cerignola, durante i giorni della festa patronale, sarà aperta al pubblico una suggestiva mostra di paramenti sacri ispirati agli affreschi presenti a Torre Alemanna. Il pubblico potrà ammirare casule, tiare, stole rigorosamente realizzate a mano da un artista del cucito, Gerri Errico, stilista fondatore del brand Hagios, specializzato in abiti da sposa, haut couture e paramenti sacri. Il giorno della inaugurazione si terrà un convegno introduttivo che vedrà avvicendarsi Padre Antonio Belpiede, Guardiano del Convento dei Frati Minori Cappuccini; Maria Vasciaveo, guida turistica, e Francesco Daddario, docente e restauratore, che presenteranno brevemente le meraviglie storiche e artistiche di Torre Alemanna. Mentre lo stilista Gerri Errico ci guiderà alla scoperta delle sue significative creazioni sospese tra sacro e mistero. L’installazione artistica multisensoriale sarà visitabile dal 6 al 9 settembre presso la sala Padre Rufino adiacente alla chiesa del Convento dalle 19,00 alle 22,00.