    Motociclista perde la vita in uno scontro con auto a Cerignola

    Motociclista perde la vita in uno scontro con auto a Cerignola

    Il forte impatto sul ponte vicino all'A14 intorno alle 20

    Cronaca

    Pubblicato il

    da Redazione
    Un grave incidente stradale si è verificato questa sera a Cerignola, sul ponte vicino all’autostrada A14, verso via Manfredonia. Un motociclista 29enne ha perso la vita nello scontro con un’auto, una Bmw Serie 3. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’impatto. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle cause precise dell’incidente. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione nella zona interessata dai rilievi.

