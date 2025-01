Musica, dj e ricordi: Nostalgia 90 in piazza Cesare Battisti a Cerignola il 5 gennaio

Un tuffo negli anni 90 tra colori, musica, allegria, spensieratezza e soprattutto tanti ricordi. Domenica 5 gennaio, in piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 21:30, sul palco di Cerignola andrà in scena “Nostalgia 90”, evento organizzato dalla AdmOne con il patrocinio del Comune di Cerignola. Il revival è sicuramente il più grande show anni 90 prodotto in Italia e prevede la partecipazione di dj, speaker, ballerini all’interno di una serata in cui saranno rivissute tutte le emozioni e le hits del decennio che ha cambiato la musica: dalle note degli Eiffel 65 a Corona, da Gigi D’Agostino agli Snap, da Molella a Prezioso e così per oltre due ore di spettacolo. “Nostalgia 90” però non sarà soltanto musica perché il concept è molto più ampio e variegato con costumi, video dell’epoca, effetti speciali ed immagini per riavvolgere il nastro all’indietro e riportare gli appassionati a trent’anni fa.

Lo spettacolo nasce ben 16 anni fa in seguito alla creazione di un gruppo Facebook che, nel tempo, ha raccolto intorno a sé oltre 5 milioni di adesioni: da quel momento “Nostalgia 90” ha lasciato il mondo virtuale per entrare nelle piazze italiane ed europee inanellando successi significativi in termini di partecipazione e qualità degli spettacoli. “Sarà una serata per tutti – dice Antonio Detoma della AdmOne – perché la musica riesce a unire come nessun altro. In questo modo avviciniamo la Gen Z alla musica e al mondo dei loro genitori o dei loro fratelli maggiori, in un momento d’oro per le hits anni 90, che sembrano rivivere una nuova vita con una serie di fortunatissimi remake. Lo spettacolo e le note renderanno magica Piazza Cesare Battisti”.