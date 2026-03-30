Musical “Jesus” a Cerignola: un’emozione che ha superato ogni aspettativa

Il musical “Jesus”, portato in scena dalla Compagnia teatrale GiòMain presso il Teatro dell’Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice-Opera Buonsanti di Cerignola, ha registrato uno straordinario successo nella serata del 28 marzo, conquistando il pubblico con intensità, coinvolgimento e profondità. Liberamente ispirato al celebre Jesus Christ Superstar e accompagnato dalle musiche di Andrew Lloyd Webber, lo spettacolo ha unito teatro, musica e spiritualità in un’esperienza capace di toccare il cuore degli spettatori. Di grande rilievo la presenza del Nunzio Apostolico, Sua Eccellenza Mons. Nicola Girasoli, segno concreto di attenzione e vicinanza a un’iniziativa dal forte valore educativo e comunitario. Lo spettacolo è stato realizzato grazie all’impegno di 42 persone: 36 attori non professionisti, bambini, ragazzi e adulti, e 6 collaboratori tra tecnici luci e suoni e sarte. Tra gli attori, anche due giovani e promettenti ballerini della scuola Scarpette Rosa di Cerignola, che ha collaborato al musical. Un progetto che ha dato a molti la possibilità di mettersi in gioco per la prima volta, in un autentico spirito di condivisione e crescita.

L’attività teatrale si è sviluppata nel solco dei valori educativi di Don Bosco e Maria Domenica Mazzarello, espressione concreta dello spirito salesiano e del grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le figure partecipanti. Il ricavato sarà interamente finalizzato a sostenere le opere dell’Istituto. Un sentito ringraziamento va alla direttrice Suor Marianna Girasoli e alla regista Mariangela Pia Dagostino, insieme a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto. Visto il grande entusiasmo di pubblico, è stata annunciata una nuova replica Martedì 7 aprile, per permettere a tutti di vivere uno spettacolo che è molto più di una rappresentazione: è il racconto vivo di una comunità che cresce e si ritrova attraverso il teatro.