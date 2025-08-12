“Musica&Radici-Le canzoni della vecchia Napoli” venerdì 22 agosto

Venerdì 22 agosto, alle 21,30 sul sagrato della chiesa del Carmine si terrà il concerto “Musica & Radici-Le canzoni della vecchia Napoli”, organizzato dalla Pro loco di Cerignola con il contributo del Comune di Cerignola. Il concerto vedrà come protagonisti due eccellenze cerignolane in campo artistico e musicale, il maestro Pantaleo Metta, tenore, e il maestro Francesco Raddato, pianista. Con loro il maestro Walter Folliero, da Bari. Come l’anno scorso, quando acclamato protagonista fu Matteo Amabene, storico cantante dei Galletti, il concerto è dedicato agli emigranti e ai loro discendenti, che per le ferie ritornano in città, riallacciano relazioni, riabbracciano amici e parenti. Questo massiccio rientro viene definito turismo delle radici o turismo di ritorno e cresce sospeso tra la bellezza dei luoghi d’origine e le esperienze che questi offrono e la nostalgia per gli affetti rimasti in paese quando lo si è lasciato per studio o per lavoro.

La Pro loco Cerignola ha voluto riconfermare il suo impegno di promozione territoriale fra passato e presente proponendo un repertorio musicale senza tempo, in cui le melodie della tradizione napoletana raccontano di partenze sofferte; di nostalgia di un panorama, di un paio di occhi, delle braccia della madre; eppure cantano anche di resilienza, di coraggio, di ottimismo. Il concerto è gratuito, ci saranno posti a sedere e non è necessario prenotare. Rientra tra le attività patrocinate e finanziate dal Comune di Cerignola per animare l’estate cerignolana 2025.