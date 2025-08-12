Contattaci al 3286684015
    “Musica&Radici-Le canzoni della vecchia Napoli” venerdì 22 agosto

    Il concerto organizzato dalla Pro loco di Cerignola dedicato agli emigranti per celebrare il Turismo delle Radici

    Cultura

    da Redazione
    Venerdì 22 agosto, alle 21,30 sul sagrato della chiesa del Carmine si terrà il concerto “Musica & Radici-Le canzoni della vecchia Napoli”, organizzato dalla Pro loco di Cerignola con il contributo del Comune di Cerignola. Il concerto vedrà come protagonisti due eccellenze cerignolane in campo artistico e musicale, il maestro Pantaleo Metta, tenore, e il maestro Francesco Raddato, pianista. Con loro il maestro Walter Folliero, da Bari. Come l’anno scorso, quando acclamato protagonista fu Matteo Amabene, storico cantante dei Galletti, il concerto è dedicato agli emigranti e ai loro discendenti, che per le ferie ritornano in città, riallacciano relazioni, riabbracciano amici e parenti. Questo massiccio rientro viene definito turismo delle radici o turismo di ritorno e cresce sospeso tra la bellezza dei luoghi d’origine e le esperienze che questi offrono e la nostalgia per gli affetti rimasti in paese quando lo si è lasciato per studio o per lavoro.

    La Pro loco Cerignola ha voluto riconfermare il suo impegno di promozione territoriale fra passato e presente proponendo un repertorio musicale senza tempo, in cui le melodie della tradizione napoletana raccontano di partenze sofferte; di nostalgia di un panorama, di un paio di occhi, delle braccia della madre; eppure cantano anche di resilienza, di coraggio, di ottimismo. Il concerto è gratuito, ci saranno posti a sedere e non è necessario prenotare. Rientra tra le attività patrocinate e finanziate dal Comune di Cerignola per animare l’estate cerignolana 2025.

