Nasce a Cerignola il «Festival dei Banditi»: tre giorni per chi è stato messo al bando

Dal 1° al 3 ottobre 2026 presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, bene confiscato alla mafia, la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” di Cerignola organizza la prima edizione del “Festival dei Banditi”, iniziativa nata per celebrare i 30 anni di attività dell’organizzazione, mettendo al centro le tematiche che maggiormente hanno caratterizzato l’azione della Cooperativa: riutilizzo sociale dei beni confiscati, diritti umani, carcere, lotta al caporalato, commercio equo e solidale, antimafia sociale e memoria delle vittime innocenti di mafia. Incontri, documentari, libri, laboratori e due serate con Maura Bloom e Lucariello. Nel nome del Festival è insita la visione provocatoria dell’iniziativa, tutta racchiusa nel pensiero di Danilo Dolci, sociologo, poeta, educatore ed attivista della nonviolenza, ispirazione e riferimento della Cooperativa. La parola «banditi» può avere una doppia semantica: “bandito” come fuorilegge, criminale, e “bandito” come messo al bando, spinto ai margini, escluso. Il festival tiene insieme le due cose, scegliendo di promuovere l’abbattimento del pregiudizio verso una intera comunità, a favore di una visione che racconti l’integrazione, il riscatto, l’autodeterminazione dei più fragili, degli esclusi.

“Trent’anni sono un tempo importante, un pezzo di vita che ha caratterizzato l’esistenza di tante e tanti di noi, incrociando storie, vite, destini” afferma Pietro Fragasso, che della Cooperativa è presidente e socio da 28 anni. “Nel nostro percorso abbiamo condiviso la stessa scelta che nel 1955 fece Danilo Dolci, intitolando «Banditi a Partinico» la sua prima inchiesta: banditi non erano i criminali, ma i poveri e gli esclusi cui nessuno voleva dare voce. Ed è la stessa scelta che porta nel nome il Festival. Non a caso Dolci attraversa due giornate del programma, dal racconto della figlia Daniela agli studenti fino alle piazze nonviolente che arrivano al G8 di Genova. E a Danilo Dolci sarà intitolata la nuova sala recentemente realizzata proprio sul bene confiscato”, continua. Il programma intenso e ricco di appuntamenti si aprirà giovedì 1° ottobre alle 10.00 con l’inaugurazione del Festival e a seguire la proiezione de «Il sangue mai lavato», documentario di Luciano Toriello sull’omicidio di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia ucciso il 31 marzo 1995, a cui è intitolato il Laboratorio. L’evento è dedicato agli studenti e alle studentesse delle Scuole Superiori e vedrà la presenza di Daniela Marcone, figlia di Francesco Marcone, del giornalista Giovanni Dello Iacovo, tra i protagonisti del documentario e di Pietro Fragasso. Alle 18.30 della stessa giornata sarà presentato il dossier «La flotta del genocidio» a cura di Linda Maggiori, che documenta il coinvolgimento dell’Italia nel genocidio in corso a Gaza attraverso l’export e il transito di armi dai porti italiani, in violazione della legge 185/1990. Con l’autrice, Michele Gravina, storica figura di “Banca Etica”, sposta lo sguardo su chi finanzia la produzione di armi; a moderare ci sarà Maurizio Gioiosa del Coordinamento “Capitanata per la Pace”.

Venerdì 2 alle ore 10.30 sarà la volta di «Chiamami solo Danilo», incontro con Daniela Dolci, figlia di Danilo Dolci, e Pietro Fragasso, davanti agli studenti delle scuole medie. Un momento per raccontare la storia del “Gandhi Italiano” e della sua azione in Sicilia: dal metodo maieutico, allo sciopero alla rovescia; dai digiuni come forma di protesta, alla prima radio libera italiana. Un momento prezioso che si aprirà con l’intitolazione a Danilo della nuova sala di formazione realizzata attraverso il progetto “Pomodoro Revolution”. Alle 18.00 ancora Danilo Dolci e i 25 anni dal G8 di Genova saranno protagonisti dell’appuntamento dal titolo «Da Danilo Dolci al G8 di Genova: la disobbedienza oggi è ancora una virtù?». Ad animare l’incontro Giuseppe Barone, storico collaboratore di Danilo Dolci e autore del libro «Danilo Dolci. Una rivoluzione nonviolenta» e Lorenzo Guadagnucci, giornalista di Altreconomia e del Quotidiano Nazionale, autore del libro «Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova». Modera l’incontro Massimo Veneziani, giornalista del TG3. Alle 20.00 sarà proiettato «Monoculture Meltdown», documentario di Giuseppe Valentino sui semi contadini tra Sicilia e Puglia e sugli impatti delle monocolture industriali sulle ecologie locali, mentre alle 21.00 andrà in scena “Bambolotto”, spettacolo di Maura Bloom, comica, autrice e performer.

Sabato 3 ottobre si comincia alle 10.00 con «Storia di un pomodoro», laboratorio di lettura ad alta voce per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, a cura di Marianna Longo della Libreria «L’Albero dei Fichi», mentre alle 11.00 sarà la volta de «Il carcere come opportunità: utopia o possibilità?». Ad animare il dibattito Pasquale Prencipe, dell’Associazione “Antigone”, che presenterà “Tutto chiuso”, il XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia e Annalisa Graziano, volontaria ex art. 78 O.P., Casa Circondariale di Foggia e ideatrice del podcast “Io ci credo ancora”, realizzato con i detenuti della Casa Circondariale di Foggia. A moderare l’appuntamento Rita Pia Oratore dell’Associazione Culturale «Oltre Babele». La giornata continua alle 18.00 con il ricordo di Alessandro Leogrande, intellettuale e giornalista autore di “Uomini e Caporali”, con la presentazione del libro «Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande» di Marco Gatto, scrittore e docente universitario che dialogherà con il sociologo Marco Omizzolo, ricercatore Eurispes, che da anni studia caporalato e agromafie. A moderare l’appuntamento Pietro Loffredo, giornalista di TeleNorba. Alle 20.00 sarà presentato il nuovo “Pacco dei Banditi”, consueta strenna natalizia della Cooperativa, nella versione ideata e disegnata per il trentennale da Filippo Toscani, in arte “Rise”. Il Festival si concluderà con il concerto di Lucariello con il “Live Quartet”, che riproporrà i propri pezzi in uno spettacolo unico nel suo genere tra arrangiamenti jazz e funk, pensato apposta per l’occasione.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Per le due serate del venerdì e del sabato è richiesta la prenotazione (al link https://www.pietradiscarto.it/festival-deibanditi-prenota/ oppure al numero WhatsApp 0885853637. Sono Partner del Festival: Regione Puglia, Comune di Cerignola, Altreconomia, Fondazione con il Sud, Banca Etica, Equo Garantito, Altromercato, Legacoop Puglia, CSV Foggia, Associazione Casa Di Vittorio, Libreria “L’Albero dei Fichi”, ITET “Dante Alighieri”, IISS “Augusto Righi”, IC “Di Vittorio-Padre Pio”, IC “Don Puglisi-Pavoncelli”. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Legge Regionale 32 del 01/08/2014 “Disposizioni attuative per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale” e DGR n.2277 del 31 ottobre 2014.