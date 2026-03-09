Contattaci al 3286684015
    HomeNotiziePoliticaNasce "Cerignola Futura": il nuovo progetto civico per le Amministrative 2027

    Nasce “Cerignola Futura”: il nuovo progetto civico per le Amministrative 2027

    Il nuovo progetto vede la partecipazione attiva del consigliere comunale Domenico Bellapianta, eletto fra le fila della maggioranza ma da luglio 2023 passato all'opposizione

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il panorama politico di Cerignola si arricchisce di una nuova realtà: nasce Cerignola Futura, l’associazione politica e civica che guarda con determinazione alle elezioni amministrative del 2027. Il progetto si propone come un contenitore aperto e inclusivo, offrendo un punto di riferimento a tutti i cittadini che non si riconoscono nelle forze tradizionali, con particolare riferimento a chi contesta l’operato della coalizione di centrosinistra che sta amministrando la città. L’obiettivo dichiarato è avviare un percorso di partecipazione reale, basato sull’ascolto e sul protagonismo dei residenti. Sicurezza, Sanità, Ambiente, Agricoltura, Commercio, Politiche Sociali ed Edilizia: sono queste le priorità su cui l’associazione intende aprire un confronto strutturato con la cittadinanza per elaborare un programma di proposte concrete. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un preoccupante immobilismo amministrativo”, dichiarano i promotori. “La percezione comune è quella di un progressivo allontanamento delle istituzioni dai bisogni reali del territorio. Cerignola Futura nasce per rompere questo schema, restituendo voce ai cittadini e centralità all’interesse collettivo”.
    Il progetto vede la partecipazione attiva del Consigliere Comunale dott. Domenico Bellapianta. Eletto inizialmente tra le fila della maggioranza a sostegno del Sindaco On. Francesco Bonito, Bellapianta ha maturato già nel luglio 2023 la scelta di passare all’opposizione, denunciando modalità di governo distanti dagli interessi generali della comunità. La sua esperienza e il suo strappo politico rappresentano il nucleo di un’alternativa che vuole farsi interprete del malcontento diffuso. Verrà convocata una conferenza stampa ufficiale per la presentazione del simbolo e del manifesto programmatico. L’invito è esteso a tutti i cittadini, alle professioni e alle energie civiche che desiderano impegnarsi attivamente per costruire una nuova stagione di cambiamento per Cerignola.

    Ultimora

    Cultura

    Troilo e Cressida: è stato un teatro davvero per tutti sabato sera al “Mercadante”

    Sabato sera il Teatro Mercadante ha scritto una pagina importante del suo impegno per...
    Calcio

    Il Cerignola in casa dell’Atalanta Under 23, alla ricerca di altri punti playoff

    Nella giornata numero 31 del girone C di serie C, l'Audace Cerignola questa sera...
    Sport

    Travolgente Flv Cerignola, 3-0 al Monteroni e settimo posto in classifica

    Nettissima vittoria per la Flv Cerignola, nella quinta di ritorno del girone I di...
    Sport

    Ecologica Udas Pallavolo Cerignola, ritorno al successo: al “Dileo”, Turi battuto 3-0

    L’Ecologica Udas Pallavolo Cerignola ritrova subito la strada della vittoria in campionato. Dopo la...
    Attualità

    Cerignola, musica e diritti per l’8 marzo con “Armonie del Cuore”

    Musica, teatro e impegno civile per celebrare la Giornata internazionale della donna. Questa sera...
    Attualità

    Il 10 marzo convegno “Capitanata avvelenata: verità, denuncia e speranza”

    In un tempo in cui il degrado ambientale e la criminalità organizzata continuano a...

