Nasce “Cerignola Futura”: il nuovo progetto civico per le Amministrative 2027

Il panorama politico di Cerignola si arricchisce di una nuova realtà: nasce Cerignola Futura, l’associazione politica e civica che guarda con determinazione alle elezioni amministrative del 2027. Il progetto si propone come un contenitore aperto e inclusivo, offrendo un punto di riferimento a tutti i cittadini che non si riconoscono nelle forze tradizionali, con particolare riferimento a chi contesta l’operato della coalizione di centrosinistra che sta amministrando la città. L’obiettivo dichiarato è avviare un percorso di partecipazione reale, basato sull’ascolto e sul protagonismo dei residenti. Sicurezza, Sanità, Ambiente, Agricoltura, Commercio, Politiche Sociali ed Edilizia: sono queste le priorità su cui l’associazione intende aprire un confronto strutturato con la cittadinanza per elaborare un programma di proposte concrete. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a un preoccupante immobilismo amministrativo”, dichiarano i promotori. “La percezione comune è quella di un progressivo allontanamento delle istituzioni dai bisogni reali del territorio. Cerignola Futura nasce per rompere questo schema, restituendo voce ai cittadini e centralità all’interesse collettivo”.

Il progetto vede la partecipazione attiva del Consigliere Comunale dott. Domenico Bellapianta. Eletto inizialmente tra le fila della maggioranza a sostegno del Sindaco On. Francesco Bonito, Bellapianta ha maturato già nel luglio 2023 la scelta di passare all’opposizione, denunciando modalità di governo distanti dagli interessi generali della comunità. La sua esperienza e il suo strappo politico rappresentano il nucleo di un’alternativa che vuole farsi interprete del malcontento diffuso. Verrà convocata una conferenza stampa ufficiale per la presentazione del simbolo e del manifesto programmatico. L’invito è esteso a tutti i cittadini, alle professioni e alle energie civiche che desiderano impegnarsi attivamente per costruire una nuova stagione di cambiamento per Cerignola.