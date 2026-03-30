Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaNasce il Consorzio volontario dei produttori Nero di Troia di Cerignola-Rosso di...

    Nasce il Consorzio volontario dei produttori Nero di Troia di Cerignola-Rosso di Cerignola Doc

    Il Consorzio e l’Amministrazione comunale saranno presenti al prossimo Vinitaly di Verona

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Si è costituito ufficialmente il Consorzio volontario dei produttori Nero di Troia di Cerignola-Rosso di Cerignola DOC, un’iniziativa senza precedenti volta a rafforzare l’identità, la tutela e la promozione di una delle espressioni vitivinicole più rappresentative del territorio. A comporre il nuovo Consorzio sono realtà produttive e associative profondamente radicate nel tessuto locale: Altereco-società cooperativa sociale, Industria Vinicola e Olearia Angarano Srl, Azienda Agricola Le Torri Srl, Cifaldi Mario, la commerciale Contrada Quarto di Mennuni Francesco & C. Sas, Vinicola di Forlano Nunzio, GAL Tavoliere Scarl, l’associazione Il Titolo e la società agricola Manduano Srl. L’obiettivo primario del Consorzio è l’ottenimento del riconoscimento ministeriale quale Consorzio di Tutela, passaggio fondamentale per garantire una gestione coordinata della denominazione, oltre che per rafforzare le attività di promozione e valorizzazione della DOC Rosso di Cerignola, espressione autentica del vitigno Nero di Troia.

    Il Consorzio nasce con la volontà di creare una rete sinergica tra produttori, istituzioni e attori del territorio, puntando su qualità, identità e sviluppo sostenibile. Tra le priorità, la tutela del disciplinare, la promozione sui mercati nazionali e internazionali e la diffusione della cultura enologica legata al Nero di Troia. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito: “La costituzione di questo Consorzio rappresenta un momento storico per Cerignola. È la prima volta che si compie un passo così concreto e condiviso verso la tutela e la valorizzazione del nostro Rosso di Cerignola DOC. Si tratta di un’iniziativa mai intentata prima d’oggi, che testimonia la maturità e la visione dei nostri produttori. L’Amministrazione comunale guarda con grande favore a questo percorso, che punta a costruire un gruppo coeso e sinergico, capace di raggiungere un obiettivo ambizioso ma fondamentale per il futuro del nostro territorio”.

    “Dopo mesi di intenso lavoro finalmente abbiamo raggiunto un grande traguardo. Gli obiettivi sono diversi e importanti: promuovere la qualità e l’unicità dei vini locali, aumentando la visibilità e la credibilità del territorio, supportare i produttori locali aiutandoli a competere sul mercato nazionale e internazionale, favorire lo sviluppo turistico attirando visitatori interessati alla cultura e alla gastronomia locale e proteggere e valorizzare le tradizioni enologiche e culturali del territorio. Il Consorzio sarà un potente strumento per promuovere e valorizzare le eccellenze enologiche e culturali di un territorio e in quest’ottica si inserisce anche la prossima partecipazione al Vinitaly di Verona, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Cerignola”. Così l’assessora alle Attività produttive, Aurelia Tonti.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    “Il sangue mai lavato”, il documentario su Francesco Marcone proiettato sul bene confiscato a lui intitolato

    Il prossimo 31 Marzo alle ore 18.30 a Cerignola, in occasione del 31° anniversario...
    Attualità

    Musical “Jesus” a Cerignola: un’emozione che ha superato ogni aspettativa

    Il musical “Jesus”, portato in scena dalla Compagnia teatrale GiòMain presso il Teatro dell’Istituto...
    Altri Sport

    Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon

    Dopo mesi di attesa e preparazione, il 22 marzo 2026 è diventato finalmente realtà...
    Calcio

    Nonostante il vantaggio, il Cerignola si fa rimontare e battere dal Crotone (3-1)

    Prosegue il momento no in trasferta del Cerignola, quarto stop consecutivo a Crotone con...
    Sport

    Quinta vittoria di fila della Flv Cerignola, 0-3 esterno sulla Fiamma Torrese

    La Flv Cerignola passa anche sul campo dell'Academy Volley Fiamma Torrese, conquistando la quinta...
    Sport

    Ancora uno stop per la Pallavolo Cerignola, adesso è crisi vera

    Serata amara al PalaDileo per la Pallavolo Cerignola, che cade per 3-0 contro Assitec...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    “Il sangue mai lavato”, il documentario su Francesco Marcone proiettato sul bene confiscato a lui intitolato

    Il prossimo 31 Marzo alle ore 18.30 a Cerignola, in occasione del 31° anniversario...
    Attualità

    Musical “Jesus” a Cerignola: un’emozione che ha superato ogni aspettativa

    Il musical “Jesus”, portato in scena dalla Compagnia teatrale GiòMain presso il Teatro dell’Istituto...
    Altri Sport

    Podistica Santo Stefano protagonista a Malta: podi e emozioni nella 10 km della Valletta Marathon

    Dopo mesi di attesa e preparazione, il 22 marzo 2026 è diventato finalmente realtà...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)