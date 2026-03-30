Nasce il Consorzio volontario dei produttori Nero di Troia di Cerignola-Rosso di Cerignola Doc

Si è costituito ufficialmente il Consorzio volontario dei produttori Nero di Troia di Cerignola-Rosso di Cerignola DOC, un’iniziativa senza precedenti volta a rafforzare l’identità, la tutela e la promozione di una delle espressioni vitivinicole più rappresentative del territorio. A comporre il nuovo Consorzio sono realtà produttive e associative profondamente radicate nel tessuto locale: Altereco-società cooperativa sociale, Industria Vinicola e Olearia Angarano Srl, Azienda Agricola Le Torri Srl, Cifaldi Mario, la commerciale Contrada Quarto di Mennuni Francesco & C. Sas, Vinicola di Forlano Nunzio, GAL Tavoliere Scarl, l’associazione Il Titolo e la società agricola Manduano Srl. L’obiettivo primario del Consorzio è l’ottenimento del riconoscimento ministeriale quale Consorzio di Tutela, passaggio fondamentale per garantire una gestione coordinata della denominazione, oltre che per rafforzare le attività di promozione e valorizzazione della DOC Rosso di Cerignola, espressione autentica del vitigno Nero di Troia.

Il Consorzio nasce con la volontà di creare una rete sinergica tra produttori, istituzioni e attori del territorio, puntando su qualità, identità e sviluppo sostenibile. Tra le priorità, la tutela del disciplinare, la promozione sui mercati nazionali e internazionali e la diffusione della cultura enologica legata al Nero di Troia. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito: “La costituzione di questo Consorzio rappresenta un momento storico per Cerignola. È la prima volta che si compie un passo così concreto e condiviso verso la tutela e la valorizzazione del nostro Rosso di Cerignola DOC. Si tratta di un’iniziativa mai intentata prima d’oggi, che testimonia la maturità e la visione dei nostri produttori. L’Amministrazione comunale guarda con grande favore a questo percorso, che punta a costruire un gruppo coeso e sinergico, capace di raggiungere un obiettivo ambizioso ma fondamentale per il futuro del nostro territorio”.

“Dopo mesi di intenso lavoro finalmente abbiamo raggiunto un grande traguardo. Gli obiettivi sono diversi e importanti: promuovere la qualità e l’unicità dei vini locali, aumentando la visibilità e la credibilità del territorio, supportare i produttori locali aiutandoli a competere sul mercato nazionale e internazionale, favorire lo sviluppo turistico attirando visitatori interessati alla cultura e alla gastronomia locale e proteggere e valorizzare le tradizioni enologiche e culturali del territorio. Il Consorzio sarà un potente strumento per promuovere e valorizzare le eccellenze enologiche e culturali di un territorio e in quest’ottica si inserisce anche la prossima partecipazione al Vinitaly di Verona, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Cerignola”. Così l’assessora alle Attività produttive, Aurelia Tonti.