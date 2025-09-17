L’Associazione Noi-Comunità in Movimento e il movimento politico Sud Chiama Nord incontreranno la cittadinanza di Cerignola venerdì 19 settembre, alle ore 19:30, in Corso Aldo Moro (sul marciapiede antistante la Villa Comunale), per ufficializzare l’accordo politico che li vedrà uniti nella prossima campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di novembre. All’incontro interverranno Gerarda Belpiede e Antonietta Scardigno, in rappresentanza dell’Associazione Noi, e l’On. Laura Castelli, presidente nazionale di Sud Chiama Nord e già viceministro dell’Economia e delle Finanze. Durante l’incontro si discuterà del futuro della Capitanata e degli obiettivi comuni che guideranno l’azione politica delle due realtà nei prossimi mesi.
Nasce un nuovo fronte per la Capitanata: alleanza tra ‘Noi’ e ‘Sud Chiama Nord’
Incontro con la cittadinanza di Cerignola venerdì 19 settembre, con la presenza dell'Onorevole Laura Castelli
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Attualità
