“Natale a Torre Alemanna”: Albero dei desideri, musica, clown e giochi per le feste di Borgo Libertà

L’accensione dell’albero di Natale, l’apertura del mercatino artigianale, l’esibizione dell’associazione Artisti di strada e il concerto di “Musikando Band”. E poi l’Albero dei Desideri, in cui chiunque – grandi e piccini – può scrivere un pensiero positivo da appendere come addobbo per promuovere segni di solidarietà, vicinanza a chi vive momenti difficili, azioni di pace. È iniziato con una ricca partecipazione la nuova edizione di “Natale a Torre Alemanna”, che come ogni anno adorna il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) di luci e colori per regalare eventi unici che hanno l’obiettivo di accogliere i suoi visitatori con laboratori, teatro, artisti di strada e musica. Diversi appuntamenti, tra dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, dedicati a piccoli e grandi che vogliono visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea.

Dopo i primi momenti, la piazza di Borgo Libertà torna a ripopolarsi domenica 14 dicembre, alle ore 17.30, con i giochi, lo spettacolo di clown, popcorn e zucchero filato a cura della cooperativa Nuova Alba. Giovedì 18 dicembre, invece, alle ore 17.30 alunni ed alunne dell’I.C. “Carducci-Paolillo” faranno vivere ai visitatori un momento di Ensemble e coro. Domenica 21 dicembre, alle ore 19.30, spazio alle attività per bambini e famiglie con Cartoon Dance, Dj Jump, Nadia Singer, mascotte, zucchero filato e Babbo Natale. Tutti gli eventi sono con ingresso gratuito e proseguiranno anche nelle settimane successive.

“Natale a Torre Alemanna” è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola che ha patrocinato l’iniziativa. Vivere il clima natalizio che si respira a Borgo Libertà e a Torre Alemanna, quindi, sarà un modo per avvicinarsi e conoscere questo gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II e oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo.