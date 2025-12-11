Contattaci al 3286684015
    “Natale a Torre Alemanna”: Albero dei desideri, musica, clown e giochi per le feste di Borgo Libertà

    Proseguono a dicembre gli appuntamenti gratuiti per piccoli e grandi

    Cultura

    da Redazione
    L’accensione dell’albero di Natale, l’apertura del mercatino artigianale, l’esibizione dell’associazione Artisti di strada e il concerto di “Musikando Band”. E poi l’Albero dei Desideri, in cui chiunque – grandi e piccini – può scrivere un pensiero positivo da appendere come addobbo per promuovere segni di solidarietà, vicinanza a chi vive momenti difficili, azioni di pace. È iniziato con una ricca partecipazione la nuova edizione di “Natale a Torre Alemanna”, che come ogni anno adorna il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) di luci e colori per regalare eventi unici che hanno l’obiettivo di accogliere i suoi visitatori con laboratori, teatro, artisti di strada e musica. Diversi appuntamenti, tra dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, dedicati a piccoli e grandi che vogliono visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea.

    Dopo i primi momenti, la piazza di Borgo Libertà torna a ripopolarsi domenica 14 dicembre, alle ore 17.30, con i giochi, lo spettacolo di clown, popcorn e zucchero filato a cura della cooperativa Nuova Alba. Giovedì 18 dicembre, invece, alle ore 17.30 alunni ed alunne dell’I.C. “Carducci-Paolillo” faranno vivere ai visitatori un momento di Ensemble e coro. Domenica 21 dicembre, alle ore 19.30, spazio alle attività per bambini e famiglie con Cartoon Dance, Dj Jump, Nadia Singer, mascotte, zucchero filato e Babbo Natale. Tutti gli eventi sono con ingresso gratuito e proseguiranno anche nelle settimane successive.

    “Natale a Torre Alemanna” è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola che ha patrocinato l’iniziativa. Vivere il clima natalizio che si respira a Borgo Libertà e a Torre Alemanna, quindi, sarà un modo per avvicinarsi e conoscere questo gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II e oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo.

    Provincia

    CapitaNatale 2025: “Laudato sì, per fratello futuro”, l’iniziativa della Provincia di Foggia

    La Provincia di Foggia presenta il programma di 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓-“𝐋𝐚𝐮𝐝𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐢’, 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐫𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨”,...
    Politica

    Gestione rifiuti, il Comune di Cerignola ottiene un risparmio notevole grazie ad una gara pubblica

    “Come primo atto del mio mandato ho voluto dare un segnale forte di trasparenza...
    Politica

    Consiglio comunale di Cerignola, seduta straordinaria il 13 dicembre

    Il presidente del Consiglio comunale ha convocato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per...
    Attualità

    Dalla tradizione alla creatività: si è svolto ieri l’Azzollino Art Day | Foto

    Nel cuore della città, ieri 8 dicembre, si è svolto un evento speciale che...
    Politica

    Dercole: «Tributi e gara rifiuti, il Prefetto chiarisca»

    «In qualità di Segretario cittadino di Forza Italia, chiedo pubblicamente al Prefetto di Foggia...
    Cultura

    Un importante catalogo d’arte su Giuseppe Amorese per la mostra dei suoi 30 anni di carriera

    In occasione della mostra “Nelle profondità dove l’anima splende” che celebra i 30 anni...

