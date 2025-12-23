“Natale a Torre Alemanna”: cabaret, spettacoli, laboratori per animare le feste di Borgo Libertà

Dopo le feste del 25 dicembre, riprende il programma della nuova edizione di “Natale a Torre Alemanna”, che come ogni anno adorna il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) di luci e colori per regalare eventi unici che hanno l’obiettivo di accogliere i suoi visitatori con laboratori, teatro, artisti di strada e musica. Diversi appuntamenti, tra dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026 promossi da Frequenze, dedicati a piccoli e grandi che vogliono visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. Presenze stabili in questo clima di festività natalizie che si respira a Borgo Libertà sono il mercatino con cibo, bevande e oggetti artigianali, e l’Albero dei Desideri, in cui chiunque – grandi e piccini – può scrivere un pensiero positivo da appendere come addobbo per promuovere segni di solidarietà, vicinanza a chi vive momenti difficili, azioni di pace.

Si riparte sabato 27 dicembre, alle ore 19.30, con la compagnia teatrale La Farsa che porta in scena “Tra una cartellata e una risata-Cabaret natalizio”; seguirà, un laboratorio per bambini. Domenica 28 dicembre, invece, alle ore 19.30, sarà la volta dello spettacolo “Il Grande e Potente Oz” di e con Oscar Strizzi. Gli appuntamenti con il nuovo anno iniziano lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 17.00, con il laboratorio di manipolazione dell’argilla, mentre alle ore 18.30 ci sarà il contest “La Pizza Sette Sfoglie: una tradizione che unisce le generazioni”, a cura della Cooperativa Padre Pio. Ultimo appuntamento martedì 6 gennaio alle ore 11.00 con il laboratorio della Befana. Tutti gli eventi sono con ingresso gratuito.

“Natale a Torre Alemanna” è organizzato dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola che ha patrocinato l’iniziativa. Vivere il clima natalizio che si respira a Borgo Libertà e a Torre Alemanna, quindi, sarà un modo per avvicinarsi e conoscere questo gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II e oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo.