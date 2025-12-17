“Natale in casa Cupiello”, è stato un successo lo spettacolo portato in scena da ‘I commedianti’

Applausi, risate ma soprattutto riflessione e commozione: è quanto ha fatto registrare la compagnia de “I Commedianti”, tornata sul palco nelle serate di sabato 13 e domenica 14 dicembre sul palco del “Roma-Teatro, Cinema E…” a Cerignola. L’ormai noto gruppo di attori amatoriali, con la direzione del regista Leonardo Lavecchia, ha voluto alzare l’asticella, producendosi in uno dei grandi e intramontabili classici della drammaturgia teatrale italiana: “Natale in casa Cupiello” del maestro Eduardo De Filippo, andata in scena per la prima volta nel lontano 1931. ‘I Commedianti’ hanno accettato una sfida tanto affascinante quanto probante, dando ancora una volta prova di capacità attoriali non comuni in una compagnia amatoriale, cogliendo le diverse sfumature racchiuse nella tragicommedia rappresentata.

Giuseppe Lattanzio, che ha interpretato Luca Cupiello; Angela Dibiase, nei panni di sua moglie Concetta; Daniele Cifaldi, nel ruolo del figlio Tommasino; Cinzia Busco, in quello della figlia Ninuccia; Vincenzo Degioia, che è stato Nicola Percuoco; Matteo Pelullo nel ruolo di Pasquale, il fratello di Luca; Vincenzo Clori in quello di Vittorio Elia, l’amico di Tommasino; e poi Giancarlo Strafezza (il portiere Raffaele); Gaetano Panunzio (il dottore); Francesca Fasano (Carmela, l’amica di famiglia); Serafina Vasciaveo (Olga Pastorelli); Vincenzo Lucino (Luigi Pastorelli); Francesco Lenoci (Alberto); Gabriella Degioia (Armida); Valeria Degioia (Rita); Chiara Pelullo (Assunta), hanno non solo convinto, ma accompagnato il numeroso pubblico accorso verso una profonda riflessione sui temi toccati.

«Cala il sipario su due serate che sono state fantastiche – afferma il regista a lanotiziaweb.it -. ‘I Commedianti’ sono tornati sul palco portando in scena un capolavoro assoluto, che non mi stancherò mai di definire tale, come ‘Natale in casa Cupiello’. In qualità di regista devo ringraziare profondamente la mia compagnia che, con orgoglio, onore e grande soddisfazione, ha saputo regalare al pubblico una due giorni memorabile. Abbiamo visto gente emozionarsi, gente che a fine spettacolo si è sentita di venirci ad elogiare e ringraziare. Questi attestati di stima non possono fare altro che gratificarci per tutto il lavoro, con sacrifici annessi, che abbiamo svolto in questi mesi. La chiave sta nel fatto che ognuno di noi si è fatto carico di portare anche i suoi problemi sul palcoscenico, problemi che tutti noi viviamo nel quotidiano. ‘Natale in casa Cupiello’ è proprio per questo una commedia comica solo a tratti, perché al suo interno c’è soprattutto spazio per riflettere. Interpretarla ci ha lasciato un segno molto profondo».

‘I Commedianti’ si godono questo successo, ma non ci si cullano sopra, come espresso da Lavecchia in conclusione: «Non sappiamo ancora bene quando, ma torneremo in scena. Ci saranno certamente delle novità. Ringraziamo di cuore quanti ci hanno seguito e sostenuto». Lo spettacolo si è avvalso inoltre del supporto audio, luci e scenografie di Francesco Chiappinelli.

Questo slideshow richiede JavaScript.