“Natale in casa Cupiello”, è un successo la prima de ‘I Napoletani per caso’ a Cerignola

Diventa sempre più difficile credere che si abbia davanti una compagnia amatoriale, quando sul palco ci sono ‘I napoletani per caso’. Lo storico gruppo teatrale di Cerignola ha ancora una volta intrattenuto, e soprattutto emozionato, il numeroso pubblico accorso al ‘Roma-Teatro, Cinema E…’ giovedì 12 dicembre, per la prima di quattro serate in cui faranno rivivere uno dei capolavori del grande maestro Eduardo De Filippo, «Natale in casa Cupiello». Portare in scena quest’opera era una sfida tanto affascinante quanto difficile, ma la compagnia guidata dalla sapiente regia di Palma Perchinunno supera anche questo esame a pieni voti. «Abbiamo pensato di riproporla perché questo è il suo periodo e soprattutto perché ci siamo detti che, per quanto risalga al 1931, questa è una commedia ancora attualissima – afferma la regista a lanotiziaweb.it -. I tratti che la caratterizzano sono: l’incomprensione familiare, la schiavitù delle convenzioni sociali, il compromesso fra i vari personaggi, che sono tratti che vanno a compromettere le loro esistenze. Si tratta di esistenze quasi prive di emotività. A Luca Cupiello, il capostipite dell’opera, è affidato il compito di mettere assieme i cocci di una famiglia disgregata e lo fa inconsapevolmente, con il dolore che lascia con la sua fine. Il presepe è in fondo il simbolo di questa famiglia disgregata».

Una famiglia disgregata che, con tutti i suoi intrecci ed equivoci, è stata riportata in scena da ‘I napoletani per caso’ con una maestria che i presenti non hanno potuto non cogliere. Luca Cupiello ha rivissuto con credibilità attraverso il corpo e l’anima di Giuseppe Crudele, Barbara Calvio ha indossato con autorità i panni di Concetta, Nunzio Montrone ha dato vita a un Pasquale molto dinamico, Giuseppe Tessa ha fatto pienamente sua l’irriverenza di Tommasino, una straordinaria e a tratti straziante Ninuccia è stata portata sul palco da Milena Berardi, Beppe Rendine ha incarnato con pienezza la tracotanza di Nicolino, Giuseppe Diploma si è mostrato a suo totale agio nelle vesti dello strampalato Luigi Pastorelli, Giuseppe Cirulli è stato un Vittorio Elia assolutamente convincente, e Tina Mazzucco (Olga), Valentina Graziano (Carmela) e Pasquale Gammella (il dottore) hanno dato il loro importante contributo a colorare un’opera che è un affresco della nostra società non invecchiato di un giorno.

Un’esibizione di così alto livello non avrebbe avuto luogo senza la forte alchimia che vige all’interno della compagnia. Una storia che parte da lontano, che ha visto avvicendarsi nel corso degli anni tutti i suoi protagonisti, tranne uno: Nunzio Montrone. «Con la signora Perchinunno sono l’ultimo testimone delle origini del gruppo, di cui faccio parte dai primissimi anni ’90 – racconta -. È nato tutto nella Parrocchia del Duomo, quando eravamo ragazzini, e in questa compagnia è passata anche gente che ce l’ha fatta come Rosario Didonna e Michele Lastella. Quando sento dire da attori professionisti che le emozioni provate andando in scena sono le stesse delle prime volte, ci credo perché nel mio piccolo è quello che succede anche a me. È uno stato che personalmente avverto nei momenti proprio iniziali dello spettacolo, quelli in cui diciamo che si sente di più l’adrenalina. Salire sul palco è per me un godimento, perché è bello sapere che si sta facendo qualcosa che può essere apprezzato da un pubblico».

L’opera si è avvalsa della professionalità di Francesco Chiappinelli per scenografia, audio e luci e di Martina Gammella e Ilaria Dibartolomeo per il make up. ‘I napoletani per caso’ saranno ancora in scena nelle serate del 13, 14 e 15 dicembre, un’occasione imperdibile per chi vuole riassaporare il capolavoro di Eduardo De Filippo attraverso le diverse sensibilità presenti nella compagnia cerignolana. «È un’opera per la quale il pubblico non deve aspettarsi di ridere molto perché, più che una commedia, è una tragicommedia. Ci sarà spazio soprattutto per emozioni e anche lacrime», è il monito dato in conclusione da Palma Perchinunno.

