“Natale in casa Cupiello”, il ritorno in scena della compagnia de ‘I commedianti’

Dopo il pieno di consensi fatto lo scorso marzo, quando si sono prodotti con “Non ti pago!”, la compagnia de ‘I Commedianti’ è pronta al ritorno in scena, stavolta alzando l’asticella della propria performance. Il 13 e 14 dicembre prossimi, nuovamente sul palco del ‘Roma-Teatro, Cinema E…’, la compagnia diretta da Leonardo Lavecchia farà rivivere a modo suo una delle colonne portanti della produzione teatrale del grande Eduardo De Filippo, che non può che andare a nozze con il periodo: “Natale in casa Cupiello”. Scritta nel 1931, questa tragicommedia rappresenta uno dei fiori all’occhiello della drammaturgia teatrale italiana, ed è considerata il punto di avvio della produzione della compagnia del ‘Teatro umoristico i De Filippo’.

A rinnovarne il messaggio, con le proprie sfumature, è la compagnia cerignolana de ‘I Commedianti’, nata nel 2012 e con un importante percorso fin qui maturato. A farne parte sono: Giuseppe Lattanzio, che interpreterà Luca Cupiello; Angela Dibiase, nei panni di sua moglie Concetta; Daniele Cifaldi, nel ruolo del figlio Tommasino; Cinzia Busco, in quello della figlia Ninuccia; Vincenzo Degioia, che sarà Nicola Percuoco; Matteo Pelullo interpreta Pasquale, il fratello di Luca; Vincenzo Clori nei panni di Vittorio Elia, l’amico di Tommasino; Giancarlo Strafezza (il portiere Raffaele); Gaetano Panunzio (il dottore); Francesca Fasano (Carmela, l’amica di famiglia); Serafina Vasciaveo (Olga Pastorelli); Vincenzo Lucino (Luigi Pastorelli); Francesco Lenoci (Alberto); Gabriella Degioia (Armida); Valeria Degioia (Rita); Chiara Pelullo (Assunta). La regia, come detto, è di Leonardo Lavecchia, mentre luci e scenografia sono a cura di Francesco Chiappinelli.

«Dopo una pausa di nove mesi, siamo pronti a risalire sul palco del ‘Roma’ – afferma Lavecchia a lanotiziaweb.it -. Questa volta portiamo in scena un capolavoro assoluto del grande maestro e drammaturgo Eduardo De Filippo. Lo facciamo con il giusto spirito, con la mentalità di chi ha sempre creduto nelle capacità di un gruppo come quello de I Commedianti. Tengo a precisare che sul palco non vedrete degli attori, ma gente innamorata del teatro e del grande maestro De Filippo. Il percorso non è stato semplice -aggiunge il regista – ma con tenacia, commuovendoci anche, siamo riusciti a sentire nostra anche questa commedia. Torneremo dinanzi al nostro amatissimo pubblico che ci ha sempre sostenuto e incoraggiato per donargli qualche ora di spensieratezza». «La proposta di ‘Natale in casa Cupiello’ ci è arrivata mentre eravamo ancora entusiasti del successo ottenuto con ‘Non ti pago!’ – racconta Daniele Cifaldi, che sul palco sarà Tommasino -. Leonardo ha subito manifestato il desiderio di portarla in scena, che avevamo già rappresentato in Parrocchia. Abbiamo accolto la sua proposta con grande entusiasmo, sia gli attori cosiddetti nuovi e sia coloro che c’erano già quando è stata precedentemente rappresentata. Anzi, ‘Natale in casa Cupiello’ è stata proprio la commedia con cui questa compagnia ha esordito. Mi ha suscitato forte interesse mettermi nei panni di Tommasino, un personaggio che per certi versi è molto lontano da me ma in cui, scavando, si scopre che un po’ tutti siamo stati figli come lui, fra coccole e rimproveri ricevuti».

E madre di Tommasino è Concetta, interpretata da Angela Dibiase: «Il mio personaggio è quello di una mamma che difende i propri figli pur conoscendone le pecche, pur sapendo che il marito ha ragione, ma sempre schierata a favore dei figli piuttosto che riconoscere a Luca questa ragione. Penso che Concetta rappresenti un po’ il ruolo di ogni mamma, cioè quello di protezione. Questo personaggio mi è subito molto piaciuto perché è quello tipico della madre chioccia che, forse sbagliando o forse no, come tale si comporta». Tommasino non è l’unico figlio di Luca e Concetta, i quali devono anche vedersela anche con Ninuccia, che sarà portata in scena da Cinzia Busco: «Ninuccia è un personaggio molto interessante perché rappresenta le donne in un tempo in cui non avevano voce in capitolo, che dovevano subire le scelte imposte da altri nella condotta, nel matrimonio e in tutto. Questa donna mi piace perché cerca con tutte le sue forze, seppure in ritardo avendo già sposato un uomo che non ama, di difendere i suoi diritti, i suoi sentimenti, giungendo alla ribellione. E da quella ribellione succederà l’irreparabile…».

Infine, a dire la sua è colui che darà corpo, voce e anima a Luca Cupiello, ovvero Giuseppe Lattanzio: «Quella di Luca è una figura molto particolare e profonda. È un personaggio in cui è racchiusa una profonda gioia fanciullesca, ostentata col suo Presepe. Allo stesso tempo è mascherata una altrettanto profonda tristezza per la mancata armonia familiare, che si nota nei primi due atti quando combatte col figlio Tommasino, che cresce solo in età restando un bambino che si ostina a combinare marachelle in famiglia, e con l’altra figlia Ninuccia, che non è fedele a suo marito volendosi unire invece a un altro uomo. Lui cerca di risolvere situazioni di cui non è neanche del tutto a conoscenza, e finisce per esserne incolpato dalla famiglia stessa. Magari il pubblico si aspetta un carattere fortemente comico del personaggio, ma non lo è, se non in alcuni tratti. Invito quindi gli spettatori a fare molta attenzione al personaggio di Luca, che finirà per ammalarsi a causa della sofferenza che gli provoca la situazione familiare. Il sipario calerà lasciando un interrogativo al pubblico: il personaggio di Luca scompare o resterà? La speranza è che il senso di Luca Cupiello resti in vita nell’immaginario degli spettatori, come esempio di un padre che si sforza di risolvere situazioni gravi che in ogni famiglia non mancano».

‘Natale in casa Cupiello’ è un’opera in cui commedia e tragedia vivono in perfetta simbiosi, ed è questa soprattutto la sfida che la compagnia de I Commedianti ha voluto intraprendere. Con l’auspicio, espresso dagli stessi attori, di offrire al proprio pubblico uno spazio nel quale sorridere e contemporaneamente riflettere. L’appuntamento da non perdere è fissato a sabato e domenica prossimi.