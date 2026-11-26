A Torre Alemanna parte ufficialmente il conto alla rovescia più bello dell’anno. Perché si avvicina il periodo più luminoso, colorato e unico che porta dritti verso il Natale. E quale modo migliore per dare il via alle feste se non con un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli? Per questo, le antiche mura del Complesso Museale di Torre Alemanna, sito a Borgo Libertà (Cerignola), sono pronte ad inaugurare i vari appuntamenti in programma di “Natale insieme a Torre Alemanna”. Si parte venerdì 27 novembre 2026, a partire dalle ore 16.30, con un laboratorio creativo per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni, per costruire insieme il Calendario dell’Avvento. Un’occasione per dare spazio alla fantasia e alla manualità e realizzare un calendario speciale, da portare a casa e scoprire giorno dopo giorno, in attesa del 25 dicembre.

L’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Frequenze è cofinanziata dall’Unione europea nell’ambito del programma Coesione Italia 21-27, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la collaborazione del Comune di Cerignola e del consorzio di cooperative sociali Oltre. L’attività è a ingresso gratuito. Prendono così il via diversi appuntamenti, dedicati a piccoli e grandi che vogliono visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. Testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d’arte restituite a cittadini e turisti, che possono essere riscoperte partecipando anche ad iniziative come quella di “Natale insieme a Torre Alemanna”, gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II e oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo. Per info e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere al 392.9927977 o inviare una mail all’indirizzo torrealemanna@reteoltre.it.