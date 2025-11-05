Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre. Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta. Chi dovrà ritirare la nuova carta potrà recarsi in uno degli uffici postali della città presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. Il ritiro potrà essere pianificato prenotando il turno in ufficio postale da app o dai canali aziendali dedicati, selezionando il servizio “altro”, l’ufficio postale, la data e l’orario dell’appuntamento. Negli uffici postali a doppio turno è consigliabile presentarsi nella fascia oraria 14.30-17, mentre negli uffici postali mono turno la fascia oraria consigliata è 11-13; in entrambi i casi è preferibile evitare la giornata di lunedì. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a coloro che abbiano già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio comune. Per ulteriori informazioni è disponibile una sezione dedicata sul sito di Poste Italiane al seguente link: poste.it/carta-dedicata-a-te/.
Negli uffici postali di Cerignola possibile prenotare appuntamento per ritiro carta “Dedicata a te”
Poste Italiane invita i nuovi aventi diritto a pianificare il ritiro della carta dal 6 novembre presso uno degli uffici postali della città. Per i vecchi beneficiari l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici postali
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Attualità
Cerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la Messa a San Leonardo
Presente oggi, 5 novembre, presso la Parrocchia San Leonardo Abate, la celebrazione della Messa...
Evidenza
Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”
Partita in provincia di Foggia la nuova campagna antinfluenzale, “Un pizzico per ogni età”,...
Politica
Marro: «Cerignola dimentica Peppino Di Vittorio»
«Nel giorno dedicato alla memoria di Peppino Di Vittorio, padre del sindacato e simbolo...
Italia
Industrial style: come portare il loft newyorkese nella tua casa italiana
Lo stile industrial è una delle tendenze più amate dell'arredamento contemporaneo, capace di trasformare...
Cronaca
Indice di criminalità, Foggia prima provincia in Puglia per reati
É Foggia il capoluogo di provincia pugliese più alto nella classifica della nuova edizione...
Attualità
Torna a Cerignola la giornata regionale del Commercio equo e solidale
Venerdì 7 e sabato 8 novembre torna a Cerignola la “Giornata Regionale del Commercio...
Altro su lanotiziaweb.it
Attualità
Cerignola accoglie don Cosimo Schena: il prete più seguito d’Italia presiede la Messa a San Leonardo
Presente oggi, 5 novembre, presso la Parrocchia San Leonardo Abate, la celebrazione della Messa...
Evidenza
Partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale “Un pizzico per ogni età”
Partita in provincia di Foggia la nuova campagna antinfluenzale, “Un pizzico per ogni età”,...
Politica
Marro: «Cerignola dimentica Peppino Di Vittorio»
«Nel giorno dedicato alla memoria di Peppino Di Vittorio, padre del sindacato e simbolo...