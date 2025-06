Nek in concerto a Cerignola il 9 settembre in piazza Duomo

Il “NEK HITS-LIVE 2025”, la tournée estiva che celebra i più grandi successi del cantautore e polistrumentista Nek, si arricchisce di due nuove tappe, tra cui una data imperdibile a Cerignola (FG). Il concerto si terrà il 9 settembre in Piazza Duomo, nell’ambito della rassegna Cerignola Estate, con ingresso gratuito. L’altra nuova data annunciata è il 12 luglio a Casamicciola-Ischia (NA), in Piazza Marina. Due appuntamenti che si aggiungono a un’estate ricchissima per Nek, che attraverserà l’Italia con una scaletta costruita per far cantare a squarciagola generazioni diverse. Sul palco si presenterà in formazione Power Trio, accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, in un live che punta tutto sull’essenza della musica e sull’energia del suono.

La data di Cerignola, fissata per il 9 settembre, rappresenta uno dei momenti clou dell’estate musicale in Capitanata. Piazza Duomo si prepara a ospitare una delle voci più amate della musica italiana, con un repertorio che spazia dai classici come “Laura non c’è”, “Lascia che io sia” e “Se io non avessi te”, fino alle hit più recenti. Un concerto che si preannuncia come un’occasione da non perdere per il pubblico pugliese. Con oltre 10 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di 30 anni di musica italiana, Nek continua a raccontarsi anche attraverso progetti speciali come la mini-serie “NEK HITS” sul suo canale YouTube, e la pubblicazione della sua discografia in vinile cristallo album dopo album. I biglietti per le date a pagamento sono disponibili su TicketOne e nei circuiti ufficiali. Le tappe di Galatina, Casamicciola, Iglesias, Riccione, Lucera, Cerignola e Arzachena prevedono ingresso gratuito.