Un Natale da vivere, non solo da guardare. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle ore 18.30, il Centro Sociale “Padre Pio” di Rione Pozzo Carrozza apre le porte a tutta la comunità per l’evento “Nel cuore della Notte Santa”, un suggestivo Presepe Vivente capace di emozionare e far riflettere. I veri protagonisti sono i ragazzi e i “giovanotti” del Centro Sociale che, con passione, dedizione ed entusiasmo contagioso, stanno costruendo un autentico villaggio di Betlemme. Allestimenti curati nei minimi dettagli, arredi realizzati con pazienza e abiti fedelmente ricostruiti trasformano gli spazi in un luogo senza tempo, dove la magia della Natività torna a parlare al cuore. Non solo una rappresentazione, ma un’esperienza di comunità, condivisione e spiritualità, frutto di un lavoro collettivo che unisce generazioni e restituisce il senso più vero del Natale. Un invito aperto a famiglie, giovani e adulti per fermarsi, emozionarsi e riscoprire, insieme, la luce della Notte Santa.
Nel cuore della Notte Santa: al Centro Sociale “Padre Pio” prende vita il villaggio di Betlemme
Presepe vivente in scena sabato 20 e domenica 21 dalle ore 18.30
