    Attualità

    Nel cuore della Notte Santa: al Centro Sociale “Padre Pio” prende vita il villaggio di Betlemme

    Presepe vivente in scena sabato 20 e domenica 21 dalle ore 18.30

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Un Natale da vivere, non solo da guardare. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle ore 18.30, il Centro Sociale “Padre Pio” di Rione Pozzo Carrozza apre le porte a tutta la comunità per l’evento “Nel cuore della Notte Santa”, un suggestivo Presepe Vivente capace di emozionare e far riflettere. I veri protagonisti sono i ragazzi e i “giovanotti” del Centro Sociale che, con passione, dedizione ed entusiasmo contagioso, stanno costruendo un autentico villaggio di Betlemme. Allestimenti curati nei minimi dettagli, arredi realizzati con pazienza e abiti fedelmente ricostruiti trasformano gli spazi in un luogo senza tempo, dove la magia della Natività torna a parlare al cuore. Non solo una rappresentazione, ma un’esperienza di comunità, condivisione e spiritualità, frutto di un lavoro collettivo che unisce generazioni e restituisce il senso più vero del Natale. Un invito aperto a famiglie, giovani e adulti per fermarsi, emozionarsi e riscoprire, insieme, la luce della Notte Santa.

    Ultimora

    Politica

    Cerignola, ottenuto finanziamento di 500mila euro per la bonifica del fiume Ofanto

    Il Comune di Cerignola ha raggiunto un risultato cruciale per la tutela ambientale del...
    Attualità

    Gospel Italian Singers: dalla Capitanata il Christmas Tour che porta speranza e musica in tutta Italia

    Un tour che unisce musica, emozione e impegno sociale. I Gospel Italian Singers tornano...
    Cultura

    Dal mondo a Cerignola, Giuseppe Amorese celebra 30 anni di carriera artistica

    Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso il Palazzo Fornari (ex opera)-Cerignola, si...
    Calcio

    Secondo pari di fila per l’Audace Cerignola, è 1-1 in casa del Team Altamura

    Finisce senza vincitori né vinti il quarto derby di Puglia in stagione per il...
    Sport

    Ottimo punto portato a casa dalla Flv Cerignola nella trasferta di Salerno

    Una tenace Flv Cerignola cede al tie break alla Santoro Creative Hub Salerno, nella...
    Attualità

    Mercatini della Luce: il cuore dell’inclusione all’I.C.Don Bosco-Battisti di Cerignola

    Ancora una volta, l’I.C. Don Bosco-Battisti di Cerignola ha saputo distinguersi con un’iniziativa vibrante...

