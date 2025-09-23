Nel primo turno infrasettimanale, il Cerignola fa visita alla Salernitana dei tanti ex

Il primo turno infrasettimanale del girone C di serie C propone per l’Audace Cerignola una sfida affascinante e piena di significati, con la visita domani pomeriggio alla Salernitana dei tanti ex. I ragazzi di Vincenzo Maiuri sabato scorso hanno pareggiato senza reti il derby di Capitanata con il Foggia, in un match nel quale è mancato solo il gol, data la mole della produzione offensiva degli ofantini. Pur con il rammarico di non aver acquisito l’intera posta in palio, di positivo c’è stato un atteggiamento assai incisivo soprattutto nella ripresa con una ferrea determinazione nel cercare l’episodio decisivo a favore: tuttavia, sono mancati cinismo e concretezza sottoporta, un aspetto certamente da migliorare in un torneo che in queste prime battute si sta caratterizzando come estremamente equilibrato. La trasferta campana sarà l’impegno di mezzo in un trittico che si concluderà domenica in casa con il Catania: appuntamenti dall’alto coefficiente di difficoltà, per cui serve la migliore versione dell’Audace per aumentare il bottino in classifica. Grinta, predisposizione alla lotta e assoluta tenacia sono i fondamenti su cui porre le basi allo scopo di contrastare il maggior tasso tecnico e di potenziale delle prossime avversarie.

Rientrano dalla squalifica Cocorocchio e Cretella, che potrebbero quasi certamente riprendere il proprio posto rispettivamente in difesa e centrocampo: il tecnico milanese valuta anche un piccolo turnover per altri elementi, in ragione come detto delle tre gare in otto giorni. Possibili novità sulle corsie esterne e probabile il ritorno dal 1′ di Bianchini, mentre il reparto avanzato dovrebbe affidarsi ancora alla coppia Emmausso-Cuppone, ma non è da escludere l’impiego di Gambale.

Doppio salto indietro per la Salernitana, che due anni fa militava nella massima serie e la scorsa stagione è stata sconfitta nel discusso playout con la Sampdoria in cadetteria. Per abbandonare subito le insidie della terza serie, la società granata ha nominato Faggiano quale direttore sportivo e in panchina è arrivato Giuseppe Raffaele. Il mercato è stato di altissimo livello: a parte gli ex Capomaggio, Tascone ed Achik, un elenco parziale comprende gli arrivi di: Antonio Donnarumma in porta; Matino, Golemic, Coppolaro, Anastasio e Cabianca in difesa; de Boer e Varone in mediana; Inglese, Ferrari, Liguori e Ferraris in prima linea. Dopo l’eliminazione al primo turno di coppa Italia di categoria, la Salernitana ha compiuto un avvio eccellente in campionato: cinque vittorie su cinque, unica formazione a punteggio pieno di tutta la serie C. Solito 3-5-2 per l’allenatore di Barcellona Pozzo di Gotto, Inglese e Ferraris i migliori marcatori con due centri ciascuno e una profondità di rosa che rendono i campani fra le massime pretendenti al salto di categoria.

Bisogna risalire alla precedente esperienza del Cerignola in C per trovare dei confronti (un paio) fra le due squadre: pareggio nel primo, mentre nel secondo del 1° novembre 1936 finì 4-0 per la Salernitana. Calcio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio “Arechi”, con la direzione arbitrale affidata al sig. Tona Mbei, della sezione di Cuneo.