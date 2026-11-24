Secondo appuntamento consecutivo in casa per l’Audace Cerignola, che domani recupera la sfida della 14^ giornata con l’Inter U23, rinviata lo scorso 14 novembre a causa delle convocazioni nelle rappresentative nazionali di alcuni nerazzurri. I ragazzi di Raimondo Catalano sabato hanno pareggiato 1-1 con il Barletta, in un derby disputato in una cornice di pubblico straordinaria (4250 presenti): al vantaggio di Meli sul finire del primo tempo, ha risposto nella ripresa Partipilo su rigore. Un buon punto per i gialloblù, anche perché nello spezzone conclusivo hanno corso qualche rischio, riuscendo però a mantenere inviolato il “Monterisi” e a ripartire dopo lo stop per mano della Scafatese. É una gara importante per le ‘cicogne’, che in caso di vittoria sorpasserebbero ben cinque squadre, affiancando proprio i campani sul terzo gradino del podio. Pur trattandosi di un match decisamente da non sottovalutare, l’Audace confida nel fattore campo per ritrovare il bottino pieno, il che sarebbe il viatico migliore in vista della visita alla capolista Potenza, in programma domenica. Poco tempo a disposizione per preparare il match, ma di certo non manca la leva della determinazione e della propensione alla lotta, nell’ottica di proseguire un cammino sin qui indubbiamente soddisfacente. Sono corte le distanze in classifica, sia verso l’alto che verso il basso: avere continuità di risultati potrebbe essere la marcia in più per tenersi alla larga dalle zone paludose.

Restano assenti Romano e Perlingieri: il tecnico barese probabilmente opterà per qualche cambio nella formazione titolare, magari uno per reparto. La buona notizia contro i biancorossi è stata il rientro di Gasbarro in difesa, in mediana probabile l’avvicendamento fra Sellaf e Moreso, mentre da valutare le condizioni di Volpe, leggermente affaticato. Anche Vinciguerra è tornato a mettere piede in campo, chissà che non possa aggiudicarsi una maglia da titolare assieme a D’Orazio alle spalle di Gambale.

Inserita nel girone meridionale in base al criterio dell’alternanza delle seconde squadre, l’Inter U23 sta conducendo un ottimo campionato: sono 23 i punti collezionati, con un bilancio di sette vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. I meneghini arrivano sul Tavoliere forti dall’aver fermato la corsa della battistrada Potenza, che ha fatto il paio con il successo sempre in casa sulla Salernitana. In panchina siede Stefano Vecchi, fra gli over a disposizione ci sono calciatori di indiscussa esperienza come il portiere Melgrati, il centrocampista Fiordilino e l’attaccante Fumagalli. Per quanto riguarda gli elementi giovani e cardine del progetto, l’attenzione si pone su Bovio in difesa (già entrato nell’ambito della prima squadra), Kaczmarski in mediana, Agbonifo, Lavelli e Zuberek in prima linea. Proprio il polacco è il miglior marcatore dei nerazzurri con sei centri: l’Inter U23 è una compagine che segna parecchio ma subisce quasi altrettanto, visto che sono 24 le reti realizzate e 21 quelle subite. Lo schieramento dovrebbe essere a specchio, un 3-4-2-1 in cui i cerignolani dovranno stare ben attenti a non concedere ripartenze ai veloci esterni lombardi.

Sarà il primo precedente in assoluto fra i due club, calcio d’inizio nell’impianto di via Napoli fissato alle ore 14.30: la direzione arbitrale è stata affidata al sig. Guitaldi, della sezione di Rimini.