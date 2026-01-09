Nella prima del 2026, avversarie da podio per Pallavolo Cerignola ed Flv

Trascorsa la sosta per le festività natalizie, ripartono i campionati di serie B femminile di Volley: le nostre due formazioni impegnate entrambe in trasferta e alle prese con sfide di elevata difficoltà. Nel girone D di B1, la Tenute Manduano Pallavolo Cerignola affronterà domenica nel derby pugliese la Zero5 Castellana Grotte (ore 17). Le ragazze di Annagrazia Matera hanno concluso il 2025 con la pesantissima affermazione interna su Arzano, un bottino pieno che ha consentito di riprendere un buon margine sulla zona retrocessione. In questo periodo di sosta, le fucsia hanno avuto anche l’onore di disputare una amichevole domenica scorsa con la nazionale Under 18, attualmente impegnata a Foggia nel torneo di qualificazione agli Europei di categoria. Castellana Grotte condivide la terza piazza assieme alla Star Volley Bisceglie a quota 26 punti, pienamente in lotta per accedere al nuovo campionato di A3. La formazione guidata da Massimiliano Ciliberti ha allestito un roster altamente competitivo, che vede nella regista Saveriano, nell’opposto Stroppa, nella centrale Zingoni e nel libero Formaggio alcune delle giocatrici principali. Le baresi inoltre fra le mura amiche hanno ceduto solo alla capolista Vibo Valentia, in un bilancio generale che vede solo due stop finora nel cammino. Una Pallavolo Cerignola pronta a mettere in campo combattività e sacrificio, cercando di soffiare qualche punto alle rivali.

Nel girone I di serie B2, la Flv invece gioca domani, ospite dell’Europea 92 Isernia (ore 18), anche in questo caso per la dodicesima e penultima giornata di andata. Il sestetto allenato da Cosimo Dilucia nel precedente turno è stato sconfitto in casa da Capurso: non un momento propizio per i risultati, dato che si è trattato del terzo ko consecutivo. Neanche il calendario è agevole, perché le ofantine stanno trovando di fronte avversarie lanciate ed in forma, settimana dopo settimana. É il caso anche delle molisane di Francesco Eliseo, terze con 25 punti e con un organico fra i più forti del lotto. Isernia può vantare elementi quali le attaccanti Alikaj, Carpio e Russo, la centrale Micheletto e il libero Moretti, in un giusto mix fra esperienza e giovani di belle speranze. Le rossogialloblù non hanno un eccezionale rendimento lontano da casa, la situazione in graduatoria al momento è tranquilla, purtuttavia bisognerà prima o poi tornare a muovere il proprio bottino, nella consapevolezza di sostenere gare complicate: compattezza, meno errori possibili e capacità di lettura delle fasi del match le chiavi per provare ad evitare un nuovo stop.